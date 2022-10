05:06 Dowództwo Operacyjne "Południe": Zniszczyliśmy dwa rosyjskie składy amunicji

W najnowszym raporcie na temat sytuacji na froncie ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" informuje o 11 uderzeniach ukraińskiego lotnictwa i ponad 250 misjach ogniowych ukraińskich wojsk rakietowych i artylerii w ciągu doby. W wyniku ataków Rosjanie stracili 22 żołnierzy, cztery czołgi, dwa moździerze, jedną haubicę samobieżną Akacja, zestaw przeciwlotniczy Tor-M2, trzy pojazdy wojskowe. Ukraińcy zniszczyli też dwa składy amunicji w rejonie berysławskim.



04:50 Zełenski: Rosja nie ma szans na polu bitwy. Przykrywa swoje porażki wojskowe terrorem

- Kiedy rosyjskie możliwości terroryzowania zostaną zneutralizowane wspólnym wysiłkiem naszych i naszych partnerów, Rosja nie będzie miała innego wyboru, jak tylko myśleć o pokoju - przekonywał ukraiński prezydent.



- Ponad 25 miejscowości w naszym kraju zostało zaatakowanych w poniedziałek w nocy i nad ranem - poinformował w swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

04:35 Eksplozje w Mikołajowie. W mieście nie ma prądu

W nocy w Mikołajowie rozległy się eksplozje - podaje serwis Suspilne. Po wybuchach w mieście nie ma prądu. Prądu ma być pozbawiona też część obwodu mikołajowskiego. Gubernator obwodu, Witalij Kim zapewnił, że prace naprawcze już trwają. Do eksplozji miało dojść ok. 1:42 czasu lokalnego.



04:28 Poborowi z regionu zabajkalskiego odesłani do domu z powodu problemów z alkoholem

Poświadczył to Andriej Guruliew, regionalny deputowany do Dumy Państwowej (niższa izba rosyjskiego parlamentu) na antenie państwowej telewizji „Czita”. Parlamentarzysta dodał, że odesłani poborowi, nie zostaną poddaniu przymusowemu leczeniu.

04:25 Liczba ofiar śmiertelnych katastrofy w Jejsku wzrosła do 13

Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej, poinformowało, że liczba ofiar śmiertelnych katastrofy w Jejsku, gdzie bombowiec Su-34 uderzył w blok mieszkalny, wzrosła do 13, a 19 osób zostało rannych w wyniku katastrofy. Wśród ofiar jest troje dzieci. Pożar, który wybuchł po uderzeniu bombowca w blok mieszkalny, został ugaszony.



04:20 Zełenski: Z niewoli wróciło 108 Ukrainek

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu poinformował o powrocie z rosyjskiej niewoli 108 Ukrainek. Jak mówił to zarówno oficerowie, podoficerowie, szeregowi, jak i żołnierki obrony terytorialnej, Gwardii Narodowej i funkcjonariuszki straży granicznej. - 37 z nich ewakuowano z Azowstalu, 12 - jest cywilami - mówił. - Wśród uwolnionych są osoby, które dostały się do niewoli na długo przed pełnowymiarową wojną. My nie zapominamy o naszych ludziach - musimy doprowadzić do powrotu wszystkich. I doprowadzimy do powrotu wszystkich - mówił Zełenski.



