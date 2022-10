07:26 Sondaż dla rp.pl: 6,2 proc. Polaków zdecydowanie rozważało wyjazd z Polski w związku z sytuacją w regionie

Niepewną chęć nieopuszczania Polski w związku z panującą sytuacją zagrożenia wyraziły 4 na 10 osób (41%) z dochodem nieprzekraczającym 2000 zł netto, a także niewiele niższy odsetek badanych (40%) mieszkających w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager w SW Research.

07:11 Rosjanie nie przerywają deportacji Ukraińców

Eksperci ISW uważają, że prowadzone przez Kreml działania są przymusową czystką etniczną.

06:35 Siły rosyjskie prowadzą ostrzał obwodu sumskiego

Gubernator obwodu sumskiego Dmytro Żywicki poinformował, że rosyjskie wojska wzięły na celownik sześć gmin regionu. Władze odnotowały 104 uderzenia artyleryjskie. Nie odnotowano ofiar.

06:05 Francja przeszkoli do 2 tys. ukraińskich żołnierzy

Prezydent Francji Emmanuel Macron poparł propozycję szkolenia ukraińskich żołnierzy w kraju - powiedział minister obrony Francji Sebastien Lecornu gazecie "Le Parisien".

Plan szkolenia pozwoli na przyjęcie we Francji "do 2000 ukraińskich żołnierzy.", którzy zostaną przydzieleni do francuskich jednostek na kilka tygodni.

05:54 Podsumowanie sobotnich wydarzeń