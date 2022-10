Były oficer rosyjskich służb specjalnych i były lider donieckich bojowników Igor Girkin miał dołączyć do rosyjskiej armii na Ukrainie. W sobotę żona Girkina Mirosława Regińska opublikowała ich wspólne zdjęcie, na którym lider rosyjskich sił na wschodzie podczas wojny z 2014 roku ma na sobie mundur wojskowy. Na pytanie, gdzie jest Girkin i czy dobrze się czuje, odpowiedziała, że wszystko jest w porządku i że wkrótce się odezwie.

Ukraiński aktywista Serhij Sternenko zapowiedział, że przekaże 10 tys. dolarów ze swoich osobistych oszczędności każdemu, kto weźmie Girkina do niewoli. Lider grupy Antibodies Taras Topolia powiedział, że dołoży do tych pieniędzy kolejne 10 tys. dolarów. Pisarz Walery Markus również obiecał 10 tysięcy dolarów. Dołączyli do nich tenisista Serhij Stachovski, a także gubernator obwodu ługańskiego Serhij Haidai - każdy zaoferował 10 tys. dolarów.

Główny Zarząd Wywiadu (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy oświadczył, że gwarantuje wypłatę 100 tys. dolarów za przekazenie Igora Girkina do ukraińskiej niewoli.

"Wiadomo, że jeden z najsłynniejszych rosyjskich terrorystów postanowił odnowić swój udział w wojnie przeciwko naszemu państwu" - czytamy w komunikacie ukraińskiego wywiadu.

"Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i (ukraińska - red.) Prokuratura Generalna wniosły przeciwko Girkinowi szereg spraw o działalność terrorystyczną, tortury, morderstwa i naruszenie suwerenności państwa" - czytamy.

Igor Girkin ma też status oskarżonego w śledztwie dotyczącym zestrzelenia malezyjskiego samolotu pasażerskiego nad wschodnią Ukrainą w lipcu 2014 r., w wyniku czego zginęło 298 osób. Girkin zamieścił wówczas w internecie wpis o zestrzeleniu ukraińskiego samolotu wojskowego. Gdy okazało się, że chodzi o samolot pasażerski, wpisy, które zawierały zdjęcia, zostały usunięte.