05:12 Zełenski przekonuje, że Ukraińcy - w odróżnieniu od Rosjan - wiedzą o co walczą

- Kiedy ludzie czują, że mają słuszność i gdy są na swojej ziemi, wiedzą już wszystko. Nie potrzebują fanatycznych wykładów "alternatywnej historii" - podkreślił ukraiński prezydent.

- Nawet jeśli znajdziecie jeszcze gdzieś na świecie jakieś systemy uzbrojenia, jak irańskie (drony) Shahed, którymi próbujecie atakować nasze miasta, takie jak Biała Cerkiew, to wam nie pomoże - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zwracając się bezpośrednio do Rosjan.

04:54 Dowództwo Operacyjne "Południe": Zniszczyliśmy dwa rosyjskie składy amunicji

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" w swoim najnowszym meldunku z frontu informuje o ponad 350 misjach ogniowych zrealizowanych przez ukraińską artylerię i wojska rakietowe. W ciągu doby Rosjanie mieli stracić na południu Ukrainy 58 żołnierzy, 9 czołgów, 17 pojazdów wojskowych, cztery haubice Msta-S i Msta-B, samobieżną haubicę "Akacja", moździerz, wóz dowodzenia i wyrzutnie rakiet "Grad". Ponadto w rejonach basztańskim i berysławskim Ukraińcy zniszczyli dwa rosyjskie składy amunicji.



04:30 Zełenski: Wyzwoliliśmy trzy kolejne miejscowości w obwodzie chersońskim

- Chciałbym uhonorować członków operacyjno-strategicznej grupy "Ołeksandrija" za stworzenie warunków do udanej ofensywy, za zaplanowanie i przygotowanie działań w obwodzie chersońskim. Te działania przynoszą już konkretne rezultaty. A będzie ich więcej - mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu. - Tylko w ciągu tego dnia takie miejscowości jak Nowowoskriesieńskie, Nowohryhoriwka i Petropawłiwka zostały wyzwolone od fałszywego referendum - podkreślił.



04:25 Ambasador Rosji w USA: Nie sądzę, że nadejdzie dzień, gdy Amerykanie zniosą sankcje wobec nas

- Pragnę podkreślić, że Amerykanie, na poziomie politycznym deklarują, że niewskazane jest całkowite zerwanie relacji dyplomatycznych (z Rosją) - mówił w rozmowie z telewizją Rossija-1 Anatolij Antonow, ambasador Rosji w USA. - Uważają, że muszą mieć swoich przedstawicieli w Moskwie. Przy okazji niedawno ogłoszono, że nowy ambasador w Moskwie powinien pojawić się w najbliższej przyszłości - dodał dyplomata. Jednocześnie Antonow przyznał, że nie widzi możliwości, by Waszyngton odrzucił sankcje nałożone na Rosję. - Musiałem godzić się z sankcjami przeciwko ZSRR i Rosji przez kilka dekad. Nie pamiętam ani jednego dnia, gdy Rosja żyła bez sankcji - stwierdził. Dodał, że nie sądzi też, aby taki dzień nadszedł.

04:23 W czwartek z ukraińskich portów wypłyną trzy statki z żywnością

Na pokładzie statków płynących do Chin, Turcji i Włoch znajdzie się łącznie 74,3 tys. ton śruty słonecznikowej, oleju i soi. Od 22 lipca, gdy doszło do zawarcia tzw. porozumienia zbożowego między Rosją, Ukrainą, Turcją i ONZ do 5 października z ukraińskich portów wypłynęło 271 statków, na pokładzie których znajdowało się 6 194 548 mln ton zbóż i innych produktów rolnych.



04:20 "NYT": Zamach na córkę Aleksandra Dugina usankcjonowany przez przedstawicieli rządu Ukrainy

Daria Dugina zginęła w eksplozji samochodu na autostradzie pod Moskwą wieczorem 20 sierpnia. Wcześniej ona i jej ojciec odwiedzili Festiwal Tradycji w posiadłości Zacharowo pod Moskwą.

"The New York Times", powołując się na anonimowe źródła w amerykańskich służbach wywiadowczych, pisze, że według amerykańskiego wywiadu niedawny zamach na córkę prokremlowskiego ideologa Aleksandra Dugina, Darię, został usankcjonowany przez przedstawicieli rządu Ukrainy.