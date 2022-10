Od stycznia do września tego roku rosyjskie przedsiębiorstwa wyprodukowały 58,2 mln dekalitrów (dal) wódki, czyli o 8,8 procent więcej niż rok wcześniej, informuje Rosalkogolregulirowanie. We wrześniu produkcja wzrosła aż o 22,7 procent w porównaniu do sierpnia do 8,2 mln dekalitrów.