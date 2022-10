Rzecznik PiS do samorządów: Nie szukajcie wroga tam, gdzie go nie ma

- My w przeciwieństwie do naszych konkurentów , nie tworzymy tego sztucznego podziału na rząd i samorząd. Obie te gałęzie są częścią władzy państwowej, administracji publicznej. One nie mogą i nie powinny być w kontrze do siebie, one muszą współpracować - mówi rzecznik PiS Radosław Fogiel.