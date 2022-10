Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 225 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski informuje o kolejnych miejscowościach wyzwolonych w obwodzie chersońskim.

Bronisław Komorowski w rozmowie z RMF FM przypomniał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kilka miesięcy temu publicznie deklarował chęć odbycia rozmowy z Władimirem Putinem.

Reklama

- Rozumiem, że się zmieniły okoliczności, to znaczy Rosji źle się wiedzie, Ukraina sobie dobrze radzi na tej wojnie, ma poparcie świata zachodniego, ale wydaje mi się, że wcześniejsze deklaracje tego samego prezydenta Zełenskiego należy brać pod uwagę z całą powagą, że jest gotów do rozmowy także i z Putinem - powiedział były prezydent.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski do Rosjan: Już przegraliście. Ukraińcy wiedzą, o co walczą - Nawet jeśli znajdziecie jeszcze gdzieś na świecie jakieś systemy uzbrojenia, jak irańskie (drony) Shahed, którymi próbujecie atakować nasze miasta, takie jak Biała Cerkiew, to wam nie pomoże - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zwracając się bezpośrednio do Rosjan.

- Uważam, że korzystniej dla świata, dla Ukrainy, dla Polski, dla świata zachodniego byłoby to gdyby doszło jak najszybciej do szukania rozwiązania na niwie dyplomatycznej, a nie tylko wojskowej. Ja rozumiem, że prezydent Zełenski tu pręży mięśnie i już się dostosowuje do tego, że Putin prawdopodobnie tę wojnę przegra, ale jeszcze powiedziałbym, nie należy dzielić skóry na niedźwiedziu, niedźwiedź jeszcze żyw i hasa w lesie - dodał.

Reklama

Komorowski podkreślił, że jest świadomy zbrodni, jakie Rosjanie dokonali na Ukrainie w ciągu ostatnich miesięcy, "tylko wojna zawsze niesie ze sobą okrucieństwa, straszne zbrodnie i nieszczęścia ludzkie".

- Opowiadałbym się za tym, za gotowością rozmawiania o pokoju, o warunkach pokoju w tym także bezpieczeństwa Ukrainy, nawet z Putinem - stwierdził.

- Dzisiaj Ukraina prowadzi kontrofensywę, ma wsparcie świata zachodniego bardzo istotne i oczywiście powinna to wykorzystać. Natomiast to nie znaczy, że należy zamykać jakąkolwiek perspektywę rozmowy z Rosją. Tak samo świat zachodni i Ukraina nie powinny do tego dążyć. Należy wręcz odwrotnie, dążyć do tego, żeby pokonując Rosję i osłabiając Rosję w stopniu maksymalnym, właśnie to wykorzystać także w rozmowach dyplomatycznych - dodał.