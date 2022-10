Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 225 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski informuje o kolejnych miejscowościach wyzwolonych w obwodzie chersońskim.

Przemawiając za pośrednictwem łącza wideo w australijskim Lowy Institute, prezydent Zełenski powiedział, że NATO i cała społeczność międzynarodowa powinny zapewnić możliwość przeprowadzenia wyprzedzających uderzeń na Rosję, jeśli będzie próbowała użyć broni jądrowej.

- Co NATO powinno zrobić? Uniemożliwić Rosji użycie broni jądrowej. Ale najważniejsze, ponownie zwracam się do społeczności międzynarodowej, jest to, jak było przed 24 lutego: uderzenie prewencyjne, żeby wiedzieli, co się stanie, jeśli użyją broni atomowej - mówił Zełenski.



Prezydent Ukrainy podkreślił, że jeśli Federacja Rosyjska użyje broni jądrowej, świat nigdy nie wybaczy ani prezydentowi Federacji Rosyjskiej, ani samej Rosji.

Ponieważ słowa Zełenskiego zostały przez Rosję uznane za „wezwanie do rozpoczęcia wojny światowej z nieprzewidywalnymi i potwornymi konsekwencjami”, jak powiedział sekretarz prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, sekretarz prasowy Zełenskiego Serhij Nikiforow wyjaśnił, że ukraiński prezydent nie wezwał do ataku nuklearnego na Federację Rosyjską.

- Prezydent mówił o okresie przed 24 lutego. Trzeba było wtedy zastosować środki zapobiegawcze, aby uniemożliwić Rosji rozpętanie wojny. Przypomnę, że jedynymi omawianymi wówczas środkami były sankcje prewencyjne – powiedział.