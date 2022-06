05:16 Xi Jinping gospodarzem szczytu BRICS 23 czerwca

Jak podała agencja Xinhua prezydent Chin, Xi Jinping, będzie gospodarzem wirtualnego szczytu BRICS - organizacji państw rozwijających się, do której należy m.in. Rosja, a także Chiny, Indie, Brazylia i RPA.



05:14 Obywatel USA uznany za zaginionego w akcji na Ukrainie

Grady Kurpasi ostatni raz kontaktował się z żoną i przyjaciółmi między 23 a 24 kwietnia - podaje CNN powołując się na przyjaciela mężczyzny, George'a Heatha.

04:47 Szef Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii: Rosjanom kończą się żołnierze i pociski precyzyjne

W ocenie admirała Radakina, cytowanego przez Sky News, siła Rosji słabnie, a Rosjanie już "przegrali strategicznie" wojnę na Ukrainie. Jak zauważył głównodowodzący brytyjskiej armii Władimir Putin stracił już 25 proc. sił lądowych Rosji dla "niewielkich" zysków terytorialnych.

04:22 NEXTA publikuje zdjęcia ilustrujące skutki ostrzału Charkowa

04:17 Zełenski: Robimy wszystko, by dostarczyć naszym bohaterom nowoczesną i potężną broń

- Dziś ukraińska armia walczy w warunkach znacznej ilościowej przewagi wroga - w technologii, w zestawach artyleryjskich. Walka w takich warunkach jest codziennym wyczynem. Robimy wszystko co można, by dostarczyć naszym bohaterom nowoczesną i potężną broń. Jestem dumny z wszystkich tych, którzy odpierają okupantów i ataki przez 113 dni tej pełnowymiarowej wojny - mówił Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu. - To dzięki odwadze ukraińskich mężczyzn i kobiet, Europa może napisać nową historię wolności i ostatecznie usunąć "szarą" strefę między UE a Rosją w Europie wschodniej. Ukraina jest najbliżej UE od czasu uzyskania niepodległości - dodał ukraiński prezydent.



04:15 Ukraińcy zniszczyli rosyjski skład paliwa

W rejonie odpowiedzialności Operacyjno-Taktycznego Zgrupowania "Wschód" siły zbrojne Ukrainy wyeliminowały 26 rosyjskich żołnierzy i zniszczyły skład paliwa - czytamy na profilu Zgrupowania na Facebooku. W czasie walk toczących się 16 czerwca Ukraińcy zniszczyli też jeden transporter opancerzony oraz zestrzelili bezzałogowy statek powietrzny.