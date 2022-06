Biden pytany o to, dlaczego zdecydował się na nałożenie sankcji na Rosję, które doprowadziły do wstrząsów na rynku żywności i surowców energetycznych na całym świecie odparł, że decydował raczej jako "naczelny wódz, a nie polityk myślący o wyborach".

- Jestem prezydentem USA - powiedział Biden.

- Co stałoby się, gdyby najsilniejszy kraj NATO (...) z boku przyglądał się rosyjskiej agresji? - pytał.

Biden stwierdził następnie, że w Europie mogłoby dojść do chaosu, gdyby pozwolić Rosji wdzierać się w głąb europejskiego kontynentu. Jak dodał mogłoby to też zachęcić Chiny do zajęcia Tajwanu oraz skłonić Koreę Północną do jeszcze agresywniejszych zachowań związanych z jej ambicjami nuklearnymi.

- Widzieliście, co dzieje się na Białorusi. Co mogłoby się stać w sąsiednich państwach. Co stałoby się w Polsce i w Czechach, we wszystkich krajach NATO. Powodem, dla którego Putin zdecydował się na wtargnięcie (na Ukrainę) było to, że nie chciał, aby dołączyła do NATO. Chciał finlandyzacji NATO. Zamiast tego doprowadził do unatowienia Finlandii - mówił Biden.