Dotacji do węgla może nie wystarczyć dla wszystkich, koszty zakupu surowca importowanego – zdaniem branży – są wyższe niż rządowe wyliczenia, a sam system dotacji ruszy w praktyce nie w sierpniu, jak informowano wcześniej, a we wrześniu. Wówczas powinien być gotowy stosowany system informatyczny. Ministerstwo klimatu i środowiska pokazało projekt ustawy o rekompensatach. Trafił on już do Sejmu.