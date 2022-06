- W 2025 roku odbędzie się pierwszy lot, potem będą trwały testy, jeśli będzie to konieczne, by zebrać dane i potwierdzić charakterystykę (samolotu). Co do zasady wymaga to od 1,5 do 2 lat, po czym samolot może trafić na rynek - powiedział Borisow w czasie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Sankt Petersburgu.



18 maja szef koncernu zbrojeniowego Rostec, Siergiej Czemiezow wraz z Władimirem Putinem zapowiedzieli, że masowa produkcja nowego myśliwca rozpocznie się w 2027 roku.



Projekt Su-75 zaprezentowano w lipcu 2021 roku. Wówczas mówiło się, że samolot wzbije się w powietrze w 2023 roku, a do masowej produkcji trafi w 2026 roku.

Produkcja egzemplarzy prototypowych myśliwca już się rozpoczęła. W listopadzie 2021 roku Czemiezow informował o trzech prototypach, które będą gotowe do testów w powietrzu w 2023 roku.



Według projektantów Su-75 ma mieć zasięg 3 tys. km, przyspieszać do prędkości 2 Machów i przenosić 7 400 kg uzbrojenia. Samolot będzie mógł jednocześnie atakować sześć celów powietrznych, wodnych i naziemnych.

30-35 mln Tyle dolarów ma kosztować jeden egzemplarz Su-75

Koszt jednego egzemplarza myśliwca szacowany jest na 30-35 mln dolarów. Rosja zamierza eksportować Su-75 m.in. do krajów Afryki, Indii i Wietnamu.



Rosyjska armia ma być zainteresowana bezzałogową wersją myśliwca.