Były premier mówił o czwartkowej wizycie prezydenta Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Olafa Scholza i premiera Włoch Mario Draghiego w Kijowie. Podczas tej wizyty przywódcy Francji, Niemiec i Włoch wyrazili poparcie dla przyznania Ukrainie statusu państwa-kandydata do UE.



- Trochę mi było szkoda, że w tym bardzo ważnym momencie Polska nie była obecna, chociaż nie krytykuje w ten sposób działań dla Ukrainy polskiego rządu - mówił Tusk.

- Szkoda, że w takim momencie nas tam zabrakło, bo to jest moment, rzeczywiście, historyczny. Dlatego, że prawdopodobnie uzyskaliśmy coś, na czym nam zależało, Polsce, od wielu, wielu lat. Ukraina naprawdę może stać się członkiem UE. I to będzie miało konsekwencje geopolityczne, wzrośnie znaczenie Polski. To jest naprawdę wielki moment - dodał przewodniczący PO w dniu, w którym KE zarekomendowała przyznanie Ukrainie statusu państwa-kandydata do UE.



- Szkoda, że w tym momencie, w którym było widać, że prawdopodobnie jakoś się przeważyło na rzecz Ukrainy, przyszłego członka UE, że nie było tam polskich polityków - mówił Tusk.

Nie chcę krytykować polskiego rządu, że tam nie był - będę mówił, że szkoda że nie był Donald Tusk, przewodniczący PO

- Jestem jak najdalszy od wyzłośliwiania się. Uważam, że w sprawie Ukrainy powinniśmy być obecni non stop tam, gdzie to tylko jest możliwe, aktywni, bo to jest dla nas sprawa... jedna z absolutnie najważniejszych - zaznaczył.



Przewodniczący PO mówił też, że "oczywiście wahanie państw zachodnich ws. jednoznacznego wsparcia dla Ukrainy było oburzające". - Oczywiście ta wizyta jest spóźniona. Oczywiście postawa największych państw europejskich była przez długi czas dwuznaczna - dodał. Zaznaczył przy tym, że "Ukraina w UE to jest bardzo ważny cel dla Polski" i - w związku z tym - można powiedzieć "lepiej późno niż wcale".



- Nie chcę krytykować polskiego rządu, że tam nie był - będę mówił, że szkoda że nie był - podsumował Tusk.



- Jestem przekonany, że coś się stało dzięki Ukrainie, również dzięki Polsce takiego, że Europa nagle zrozumiała, że Ukraina de facto stała się częścią Unii Europejskiej. To jest absolutnie historyczny moment, jeśli wszyscy wytrzymają w tym wysiłku. A my Polacy na pewno wytrzymamy - podsumował.