Zełenski w opublikowanym nagraniu przekazał, że powód przerwania negocjacji znany jest przywódcom Francji, Rumunii, Niemiec i Włoch, którzy w czwartek byli na Ukrainie.

- Wszyscy przywódcy rozumieją, dlaczego nie prowadzi się obecnie negocjacji w celu zakończenia wojny. Wyłącznie ze względu na stanowisko Federacji Rosyjskiej, która stara się zastraszyć wszystkich w Europie i kontynuować niszczenie naszego kraju. Nie chcą szukać drogi do pokoju. To agresor musi przede wszystkim sam zdecydować, że wojna musi się zakończyć - powiedział.

Jednocześnie zaznaczył, że Ukraińcy będą walczyć tak długo, aż zagwarantują państwu pełne bezpieczeństwo i integralność terytorialną.

Prezydent zapowiedział, że w najbliższych dniach pojawią się pozytywne informacje. - Jutro i pojutrze pojawi się wiele wiadomości dla Ukrainy i wierzę, że będą one pozytywne. Wierzę w to bardzo mocno - mówił.

Zaznaczył, że wszystko to jest możliwe przede wszystkim dzięki ukraińskim bohaterom, którzy bronią Ukrainy przed wojskami rosyjskimi.

Prezydent podkreślił, że obecnie armia ukraińska walczy w warunkach znacznej przewagi liczebnej przeciwnika. - Walka w takich warunkach to codzienny wyczyn. Robimy wszystko, aby dać naszym bohaterom nowoczesną i potężną broń. Jestem dumny z tych wszystkich, którzy już 113 dzień prowadzą wojnę na pełną skalę, aby powstrzymać okupanta i odeprzeć wszystkie ataki - powiedział.

Zdaniem Zełenskiego, Europa powinna już teraz przestawić się na życie bez rosyjskiego gazu. - To nie przypadek, że dziś doszło do zaostrzenia sytuacji z gazem w Europie - cena znów skoczyła. Rosja zrobiła to celowo, celowo ograniczyła dostawy, aby zaszkodzić Europie, uderzyć w Europejczyków. Gazprom po prostu ciągnie łańcuch gazowy, w którym przez bardzo długi czas próbowano zakuć Europę w kajdany. Jest to jeszcze jeden argument przemawiający za tym, że Europa powinna już teraz przestawić się na życie bez rosyjskiego gazu. Nie powinno być takiej zależności - ocenił.