Biden o sankcjach: Widzicie Białoruś. Co stałoby się w Polsce, Czechach?

Prezydent USA Joe Biden, w rozmowie z AP podkreśla, że USA musiały przeciwstawić się inwazji Rosji na Ukrainę, nawet jeżeli sankcje wobec Rosji doprowadziły do wzrostu cen paliw, co stwarza polityczne zagrożenie dla Partii Demokratycznej w roku, w którym odbędą się wybory do Kongresu.