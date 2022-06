Kurpasi ostatni raz kontaktował się z żoną i przyjaciółmi między 23 a 24 kwietnia - podaje CNN powołując się na przyjaciela mężczyzny, George'a Heatha.

Reklama

Kurpasi przez 20 lat był żołnierzem amerykańskiej piechoty morskiej. W listopadzie 2021 roku przeszedł do rezerwy. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie zdecydował się wesprzeć, jako ochotnik, Ukraińców w walce z Rosjanami.



- Chciał pojechać i pomóc Ukraińcom. Nie planował walczyć - mówi Heath.

Zaginął w akcji na posterunku w pobliżu Chersonia

Departament Stanu potwierdza, że zna doniesienia o trzecim obywatelu USA, który pojechał na Ukrainie walczyć z Rosją i "w ostatnich tygodniach" został uznany za zaginionego - powiedział rzecznik Departamentu Stanu, Ned Price, w czasie konferencji prasowej. Price nie podał nazwiska zaginionego ale zapewnił, że Departament Stanu jest w kontakcie z jego rodziną.



Kurpasi dotarł na Ukrainę 7 marca, a 21 maca był w stolicy Ukrainy, Kijowie. Następnie, wraz z innymi członkami Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej, został wysłany na posterunek obserwacyjny w pobliżu Chersonia. To właśnie wtedy przestał kontaktować się z żoną i przyjaciółmi.

Reklama

Z relacji Heatha wynika, że 26 kwietnia posterunek, na którym znajdował się Amerykanin, znalazł się pod ostrzałem. Kurpasi i jeszcze jeden żołnierz zostali wysłani na zwiad, w czasie którego skontaktowali się drogą radiową z pozostałymi żołnierzami, aby ci otworzyli ogień "i to był ostatni raz, gdy ktokolwiek miał z nim kontakt" - mówi przyjaciel Kurpasiego w rozmowie z CNN.



Departament Stanu poinformował żonę Kurpasiego, że jej mąż zaginął w akcji 28 kwietnia.



Kurpasi wstąpił do piechoty morskiej po atakach terrorystycznych na USA z 11 września 2001 roku. Trzy razy pełnił służbę w Iraku. Heath w latach 2012-2014 służył w plutonie dowodzonym przez Kurpasiego i wspomina go jako "świetnego dowódcę".



Autopromocja Wyjątkowa okazja Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny KUP TERAZ

Po odejściu do rezerwy Kurpasi chciał robić doktorat.

Zdjęcie na Telegramie. Obywatele USA pojmani przez Rosjan?

Rzecznik Departamentu Stanu, Ned Price, mówił też w czwartek, że Departament jest w kontakcie z rodzinami dwóch innych obywateli USA, którzy mieli zostać pojmani na Ukrainie przez rosyjskich żołnierzy. Departament Stanu nie jest w stanie potwierdzić - podobnie jak ukraińskie władze i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża - czy Amerykanie rzeczywiście zostali pojmani.

Reklama

28 kwietnia Grady Kurpasi został uznany za zaginionego w akcji



W środę CNN informował, że 39-letni Alexander John-Robert Drueke i 27-letni Andy Tai Ngoc Huynh, którzy walczyli w szeregach ukraińskiej armii na północ od Charkowa, są uznani za zaginionych od tygodnia i że istnieją obawy, iż zostali pojmani przez Rosjan.



W czwartek w serwisie Telegram pojawiło się zdjęcie Dreke i Huynha w rosyjskiej ciężarówce wojskowej, z rękami związanymi za plecami. Nie wiadomo kiedy zdjęcie, umieszczone w sieci przez rosyjskiego blogera, zostało wykonane.



Matka Drueke w rozmowie z CNN przyznała, że Departament Stanu poinformował go, iż istnieją "potencjalne dowody wskazujące na pojmanie" jej syna.



Kobieta mówi, że jej syn pojechał na Ukrainę, by szkolić tamtejszych żołnierzy do walki z Rosjanami ponieważ "czuł, iż jeśli Putin nie zostanie zatrzymany teraz, będzie coraz śmielszy z każdym kolejnym sukcesem" i ostatecznie wojna może dotrzeć do USA.



Price na konferencji prasowej mówił, że Amerykanie nie kontaktowali się z Rosjanami ws. pojmanych Amerykanów, ponieważ nie mają "wiarygodnego powodu", by uważać, że Rosjanie ich pojmali, a także dlatego, że nie informują o tym sami Rosjanie.