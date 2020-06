Skarbówka wraca do kontrolowania podatników

Według mec. Jarosława Ziobrowskiego, partnera w Kancelarii Kurpisz Ziobrowski, do firm trafiają już m.in. wezwania na przesłuchanie w charakterze świadka czy żądania udostępnienia określonych dokumentów. Oznacza to konieczność oddelegowania pracowników do kontaktów z kontrolerami i odsunięcia ich od codziennych zadań. Tymczasem wiele osób pracuje zdalnie, co dodatkowo komplikuje sytuację.