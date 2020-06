Koronawirus: rozliczanie strat podatkowych

W ciągu ostatnich kilku lat przepisy dotyczące rozliczania strat podatkowych ulegały istotnym zmianom. Pierwsza zmiana, bardziej natury technicznej, została wprowadzona 1 stycznia 2018 r. i wynikała z wprowadzenia do ustawy o CIT źródeł przychodów. Zmiana ta oznaczała w praktyce, że podatnicy mogą wykorzystywać stratę podatkową z lat ubiegłych jedynie w stosunku do dochodu osiągniętego z tego samego źródła.

Druga, dużo istotniejsza dla podatników, bo pozwalająca na znacznie szybsze rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych, była zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. Zmiana ta umożliwiła podatnikom rozliczenie jednorazowo straty z lat ubiegłych do kwoty 5 mln złotych. Na podstawie przepisów przejściowych szybszy mechanizm rozliczania ma zastosowanie jedynie do strat, powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r. (art. 38 ust. 2 ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym).

Jak wynika z przywołanego przepisu, podatnicy mają w praktyce do wyboru dwie metody rozliczenia straty podatkowej i to od ich wyboru zależy, z której metody skorzystają. Co jednak należy podkreślić, w obydwu przypadkach obowiązuje cały czas zasada, że strata podatkowa może zostać rozliczona z dochodem z tego samego źródła przychodów najdalej w terminie pięciu kolejnych lat podatkowych.

Na szczęście dla podatników organy podatkowe zgadzają się na rozliczenie strat z lat ubiegłych z dochodami osiągniętymi przez podatników z obydwu źródeł i to w praktyce od podatnika zależy, z dochodem z którego źródła zostanie rozliczona ta strata. Stanowisko takie można odnaleźć na przykład w interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2019 r. (0114-KDIP2-3.4010.28.2019. 2.MC), w której organ potwierdził, że straty z lat poprzedzających rok podatkowy rozpoczęty po 31 grudnia 2017 r. mogą pomniejszać dochód z dowolnego źródła przychodów. Co więcej, nawet jeżeli dochód osiągnięty obecnie był kwalifikowany do jednego źródła, a strata z lat wcześniejszych kwalifikowałaby się według obecnie obowiązujących przepisów do innego źródła przychodów, to podatnik decyduje, według jakiej kolejności i w jakiej proporcji skorzysta z rozliczenia straty (tak np. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 marca 2020 r., 0111-KDIB2-1.4010. 565.2019.2.AR).