Tarcza 4.0: podatkowe ułatwienia dla firm

Czwarta tarcza antykryzysowa polepsza też sytuację firm, które mają problemy z niepłacącymi kontrahentami. Chodzi o tzw. ulgę na złe długi w PIT/CIT. Z aktualnych przepisów wynika, że jeśli minie 90 dni od terminu płatności, wierzyciel może odliczyć nieuregulowaną przez kontrahenta kwotę od dochodu. Dzięki temu odprowadzi mniejszy podatek. Jak jednak pisaliśmy już w „Rzeczpospolitej" z 24 marca, w obecnej sytuacji warto by skrócić 90-dniowy okres oczekiwania na możliwość korekty.

W czwartej tarczy antykryzysowej termin został skrócony do 30 dni. Z tej preferencji skorzystają firmy, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne Covid-19.

Kolejna nowość skierowana jest do przedsiębiorców, którzy przez epidemię mieli kłopoty z wykonywaniem kontraktów. Z reguły wiąże się to z koniecznością zapłaty kar bądź odszkodowań. Czy można je rozliczyć w kosztach PIT/CIT?

– Epidemia i związane z nią ograniczenia spowodowały, że wielu przedsiębiorców nie miało możliwości prawidłowego wykonania zawartych wcześniej umów. Dobrze, że będą mogli zaliczyć do podatkowych kosztów wydatki na kary poniesione z niezawinionych przez nich przyczyn. Oczywiście wpływ epidemii na naruszenie warunków kontraktu trzeba wykazać w razie ewentualnej kontroli skarbówki – komentuje Mateusz Sudowski, adwokat w Kancelarii Adwokackiej Jarosława Klimonta.

Radosław Żuk doradca podatkowy, partner w ECDP TAX

Zmiany podatkowe w czwartej tarczy antykryzysowej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Nie są rewolucyjne, ale na pewno polepszą ich sytuację finansową. Zwłaszcza skrócenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi w PIT/CIT. Wiele firm ma bowiem problemy z kontrahentami, którzy nie płacą na czas. Mankamentem jest powtarzany przy wprowadzaniu niektórych preferencji, podobnie jak w poprzednich tarczach, warunek poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. To bardzo niejasne kryterium i może w przyszłości spowodować spory z fiskusem. Przecież każda firma inaczej odczuwa skutki epidemii. Niekoniecznie musi się to przekładać na łatwe do wskazania ekonomiczne parametry.