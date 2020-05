Tarcza 4.0: 45 tys. mikroprzedsiębiorców z etatem dostanie postojowe

Najważniejsza zmiana dotyczy rozszerzenia możliwości uzyskania świadczenia postojowego. Odczuje ją ponad 45 tys. samozatrudnionych, którzy poza działalnością gospodarczą są też zatrudnieni na etacie czy zleceniu. Dotychczas zakazywano w takiej sytuacji wypłaty postojowego. Przepisy objęły wielu mikroprzedsiębiorców działających w usługach, handlu czy branży finansowej, gdzie jest to normalnym zjawiskiem. Po zmianach nie będzie miało znaczenia, czy mikroprzedsiębiorca ma 0,1 proc. czy cały etat. Do wypłaty 2080 zł postojowego będzie się liczył wyłącznie spadek obrotów z działalności w miesiącu poprzedzającym (o 15 proc.) lub zawieszenie działalności po 31 stycznia 2020 r.

Co ważne, przedsiębiorcy, którzy zyskali prawo do postojowego, mogą starać się o przyznanie tego świadczenia trzykrotnie, także wstecz. Wnioski o postojowe można złożyć w ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Po zmianach wnioski o postojowe będzie można składać wyłącznie elektronicznie.

Nowela zawiera także nowe możliwości uzyskania prawie 2,5 tys zł dotacji na każdego pracownika z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez przedsiębiorców, którzy nie wprowadzili u siebie przestoju lub nie obniżyli wymiaru czasu pracy zatrudnionych. Warunki przyznania świadczeń będą takie same jak przy wprowadzeniu przestoju lub skróceniu czasu pracy, czyli spadek obrotów o 15 proc. w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy, przypadających po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu z obrotami z analogicznego okresu poprzedniego roku, albo spadek obrotów o nie mniej niż o 25 proc. z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do poprzedniego miesiąca.

Robert Lisicki dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan

Wszelkie formy wsparcia biznesu w kłopotach zasługują na poparcie. W tarczy 4.0 jest możliwość uzyskania dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zatrudnionych, którzy nie zostali objęci przestojem ekonomicznym czy obniżeniem wymiaru czasu pracy. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość wprowadzenia przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy zatrudnionych do 12 miesięcy, ale bez konieczności starania się w tym czasie o dofinansowanie. Pojawiają się jednak pytania o to, czy przedsiębiorcy będą w stanie skorzystać z tej możliwości, gdyż przepis przewiduje specjalny wskaźnik obliczany na podstawie wzrostu kosztów zatrudnienia w stosunku do przychodów firmy. Zastanawiam się, czy zasadne jest wprowadzenie takiej szczególnej regulacji do obniżania wymiaru czasu pracy, wykluczy ona bowiem możliwość obniżania wymiaru czasu pracy na podstawie art. 23 [1a] kodeksu pracy czy art. 15zf ustawy covidowej.