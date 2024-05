Wszechświat bez ciemnej materii? Nowa hipoteza wzbudza kontrowersje

Gdyby nasz wszechświat był stateczny moglibyśmy podziwiać jego spektakularny teatr bez obaw, że kiedyś zniknie nam z oczu. Ale tak nie jest, czego dowiódł w 1929 roku amerykański astronom Edwin Hubble. Zaskoczył on środowisko astrofizyków oświadczając, że odkrył ucieczkę galaktyk we wszystkich możliwych kierunkach. Hubble uznał, że wszechświat się rozszerza.

Ale czy to jest stała równomierna ekspansja? Wydawało się, że skoro wszechświat narodził się w Wielkim Wybuchu, to jego tempo ekspansji będzie z czasem maleć za sprawą hamującego wpływu przyciągania grawitacyjnego. Jednak w 1988 roku zespół badawczy The Supernowa Cosmology Project, kierowany przez Paula Perlmuttera, dowiódł w oparciu o obserwację wspomnianych supernowych, że tempo ekspansji wszechświata ulega zmianie. Sześć lat później naukowcy z The High Supernova Search Team pod kierownictwem Briana P. Schmidta i Adama G. Riessa potwierdzili wnioski The Supernowa Cosmology Project. Analiza danych wykluczyła jakąkolwiek pomyłkę.

Opinia publiczna przyjęła tę wiadomość dość obojętnie. „Wszechświat się rozszerza? No trudno, zapewne będzie to trwało wiecznie”. Problem jednak w tym, że nie chodzi jedynie o samą ucieczkę galaktyk od siebie w sposób, jakby miały własne silniki i poruszały się w wiecznej pustce, ale o czasoprzestrzeń, czyli spójną tkaninę wszystkiego co istnieje, która powstała w niczym i z niczego w czasie początkowej osobliwości, którą naukowcy żartobliwie nazywają Wielkim Wybuchem. Każda nieustannie rozciągana tkanina kiedyś się rozedrze i tak zapewne stanie się ze wszechświatem, który we wszystkich kierunkach ciągnie lub rozsadza jakaś tajemnicza siła. Ta tajemnicza ciemna energia wcale nie słabnie, ale nabiera siły. Wszechświat puchnie niczym balonik, a punkciki na jego powierzchni nazywane galaktykami coraz bardziej się oddalają od siebie.

A może ciemnej materii w ogóle nie ma?

Zarówno ciemna materia, jak i ciemna energia są dzisiaj stałymi elementami opisu działania wszechświata. Nosi on nazwę modelu Lambda-CDM (Lambda cold dark matter) lub krócej: modelu standardowego kosmologii. Jest to najbardziej akceptowany schemat mechanizmów rządzących wszystkim, co znamy.