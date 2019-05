PiS wygrywa w Polsce, w Europie tracą chadecy i socjaliści

PKW podała oficjalne wyniki wyborów do PE. Próg wyborczy przekroczyły jedynie PiS, Koalicja Europejska i Wiosna. Wybory wygrał PiS, który zdobył 45,38 proc. głosów.

23.00

Kończymy relację z przebiegu polskich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dziękujemy, że śledziliście je Państwo z nami.

22.45

Jedyne, co łączy Koalicję Europejską, to chęć posiadania władzy jako celu samego w sobie. Cieszę się, że Polacy naprawdę to dostrzegają - powiedział w TVP Info Patryk Jaki, który uzyskał mandat europosła PiS.

22.00

Staramy się prowadzić politykę dla dobra jak najszerszych grup Polaków, możliwie wszystkich Polaków - mówił w TVP Info premier Mateusz Morawiecki.

21.45

KE powstała na czas wyborów do PE, a one właśnie się skończyły, więc czas koalicji jest za nami - oświadczył lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

21.35

Na ostatniej prostej wielu kandydatów zaliczyło bolesne potknięcia. Czy będą miały wpływ na ich wyniki? - pyta Wiktor Ferfecki.



20.45

Fot. AFP

Skala niedzielnego zwycięstwa była dla wielu polityków PiS zaskoczeniem. Teraz partia modyfikuje plany rekonstrukcji rządu – można się jej spodziewać w ciągu kilku najbliższych dni - wynika z informacji "Rzeczpospolitej".



20.05

Pogarda części liberalnych elit pomogła zmobilizować konserwatywne masy do głosowania - komentuje Michał Szułdrzyński.

19.08

Chadecy, konserwatyści i socjaliści - właśnie do tych frakcji mają trafić polscy deputowani.



18.25

Polityk PiS Dominik Tarczyński, wybrany do Parlamentu Europejskiego, zostanie europosłem dopiero po brexicie. Dopiero wtedy wygaśnie też jego mandat na Sejm krajowy – mówi „Rzeczpospolitej” szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

17.40

Oni zostali europosłami - pełna lista nazwisk.

17.20

My, jeżeli mówimy, że coś zrobimy, staramy się ze wszystkich sił spełnić obietnice. Inni do tej pory pokazywali, że w wyborach można obiecywać gruszki na wierzbie, a później "figa z makiem" - powiedział Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

17.00

Wyborcza mapa Polski po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku - mapa powiatów. #wyboryeuropejskie2019 pic.twitter.com/vxLDKmLSyK — wyborynamapie.pl (@wyborynamapiepl) 27 maja 2019

16.50

- Niestety nie udało się zdobyć mandatu do Parlamentu Europejskiego. Z całą pewnością jest jakiś żal i smutek, ale staram się to traktować jako informację zwrotną, a nie porażkę i wyciągać z tego wnioski - powiedziała posłanka Kukiz’15 Agnieszka Ścigaj.

16.25

Już w niedzielę było wiadomo, że najwięcej głosów w wyborach do europarlamentu uzyskała była premier Beata Szydło. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów dowiedzieliśmy się za to m.in. kto dostał się z najmniejszym poparciem.

16.15

W ostatnim przed wyborami do PE sondażu CBOS Polacy przedstawili swoje preferencje na wybory parlamentarne. 46 proc. chce głosować na Zjednoczoną Prawicę.

16.07.

Kwestia władzy w kraju nie jest jeszcze przesądzona. "Oni" nadal będą walczyć, metodami, których niewielką część poznaliśmy w tej kampanii wyborczej, będą gorsze - mówił lider Prawa i Sprawiedliwości, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do zwycięstwa.

15.18

Powody zwycięstwa PiS są trzy: to kiełbasa, Kościół i propaganda - stwierdził polityk SLD Leszek Miller, startujący z list KE do Europarlamentu.

14:37

Podział mandatów:

Wiosna - 3 mandaty

Koalicja Europejska - 22 mandaty

PiS - 27 mandatów

14:33

PKW podała oficjalne wyniki wyborów. Konfederacja - 621 188 głosów (4,55 proc.); Wiosna - 826 965 (6,06 proc.); Koalicja Europejska - 5 249 935 (38,47 proc.); PiS - 6 192 780 (45,38 proc.); Lewica Razem - 168 745 (1,24 proc.); Kukiz'15 - 503 564 (3,69 proc.).

14:07

- Koalicja Europejska została stworzona z tak różnych ugrupowań, że nie była w stanie stworzyć jednolitego programu na wybory europejskie - ocenił Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

13:36

- Na swoje obietnice wyborcze PiS wydał kilkanaście procent budżetu państwa - mówiła w #RZECZoPOLITYCE Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej.

13:33

Im większy ośrodek, tym większe poparcie dla Koalicji Obywatelskiej a mniejsze dla Prawa i Sprawiedliwości - wynika z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Pozostałe ugrupowania, poza Wiosną, cieszyły się podobnym poparciem wyborców niezależnie od tego, czy głosowano na wsi, w średnich miejscowościach, czy dużych miastach.

Dowiedz się więcej:PiS rządzi w mniejszych ośrodkach, PO w dużych miastach

13:16

W wyborach do PE w Finlandii Zieloni zdobyli 16 proc. głosów co oznacza wzrost w stosunku do wyborów z 2014 roku o 6,7 punktów procentowych. Tylko Partia Koalicji Narodowej uzyskała lepszy wynik (20,8 proc.).

12:27

"Gwałtowny skręt w lewo, który się dokonał na opozycji" to, zdaniem Romana Giertycha, główna przyczyna porażki wyborczej Koalicji Europejskiej w wyborach do PE.

12:03

- To jest sukces, udało się nam stworzyć Koalicję Europejska zrzeszającą kilka ugrupowań i z tego należy się cieszyć - powiedział prawdopodobnie żegnający się z posadą europosła Jarosław Wałęsa.

12:00

Wyborcy na Cyprze wybrali po raz pierwszy cypryjskiego Turka do Parlamentu Europejskiego.

11:25

- Ja osobiście jestem zadowolony. Uważam, że wycisnęliśmy z tej kampanii naprawdę bardzo wiele - powiedział Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy w Warszawie.



10:41

Nie komentuję sondażu IPSOS, który zawiódł totalnie. Konfederacja miała wejść i nie weszła. Nie troszkę, tylko poważnie zawiódł - powiedział europoseł Ryszard Czarnecki, komentując wyniki wyborów i niedzielny sondaż exit poll. Wynik Koalicji Europejskiej nazwał z przekąsem "wielkim sukcesem".



10:34

Europejska Partia Ludowa będzie mieć w nowym PE ok. 179 mandatów, o ok. 30 mniej niż obecnie. Socjaliści również stracą ok. 30 mandatów - i będą ich mieć 150. Oznacza to poważne osłabienie dwóch największych frakcji w nowym Parlamencie - informuje Polskie Radio.

10:23

- PiS zawdzięcza swój sukces pewnej inercji społecznej. Ludzie na prowincji niewiele wiedzieli o poglądach poszczególnych kandydatów i na zasadzie bezwładności głosowali na PiS ze względu na jego daleko posunięte datki finansowe w polityce krajowej - oceniła prof. Jadwiga Staniszkis.

10:17

- Umawialiśmy się na Koalicję Europejską do wyborów do PE - podkreślił Zgorzelski, który przyznał, że wynik Koalicji Europejskiej "nie jest wynikiem marzeń".

09:57

- Jedna rzecz jest pewna. Donald Tusk to nie jest Wunderwaffe. Użycie języka niemieckiego w tym kontekście oczywiście jest zasadne. Ta Wunderwaffe nie działa - powiedział prof. Andrzej Zybertowicz, komentując wynik Koalicji Europejskiej.

09:45

- Zwycięstwo znaczące Zjednoczonej Prawicy nie uśpi naszej czynności. Będziemy pracować by wynik powiększyć, choć on już dzisiaj daje nam samodzielne rządzenie - mówił w #RZECZoPOLITYCE polityk Porozumienia Zbigniew Gryglas.



09:42

- Wiosna nie powinna wchodzić do Koalicji Europejskiej "bo ona połyka" - oceniła w programie Onet Rano Joanna Scheuring-Wielgus. Jej zdaniem eurowybory zakończyły się "wielkim sukcesem Roberta Biedronia"



09:38

Pomysł na pokonanie PiS? Uważam, że ten pomysł jest. Tylko trzeba go dobrze znaleźć i wiedzieć, z kim go szukać. Znajdziemy go wspólnie, bo uważam, że to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, z kim go szukać i z kim można zrobić to skutecznie - komentował Grzegorz Schetyna.

09:16

- Ja się nie spodziewałem sam osobiście takiego wyniku - przyznał marszałek Senatu Stanisław Karczewski komentując wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.

09:03

Tomasz Siemoniak mówiąc o wyniku Koalicji Europejskiej przypomniał, że w 2016 roku notowania PO "były na poziomie 12 proc.". - Więc bycie w 38-procentowym ugrupowaniu naprawdę, to nie jest jakaś katastrofa - dodał. Jak zaznaczył Koalicja Europejska uzyskała lepszy wynik niż CDU (chadecja wygrała wybory w Niemczech, ale osiągnęła najgorszy wynik w historii - red.).

08:49

Rekordowy wynik Beaty Szydło w wyborach do PE.

08:40

- Jest charakterystyczne i warte przeanalizowania to, że PiS wygrywało w tych kręgach wyborczych, które nie płacą podatków. Dla Koalicji Europejskiej kierunkiem prawidłowym jest skierowanie swojej oferty do tych, którzy płacą podatki - ocenił były prezydent Bronisław Komorowski.



08:26

- W dużych miastach mamy jeszcze kawał roboty do zrobienia przed wyborami jesiennymi. I będziemy tę parce wykonywać. Pokora i ciężka praca - to dało nam zwycięstwo i mam nadzieję - ocenił Joachim Brudziński.

08:12

Najnowsze dane z 99,25% obwodów:

Prawo i Sprawiedliwość - 45,57%

Koalicja Europejska - 38,29%

Wiosna - 6,04%

Konfederacja - 4,55%

Kukiz'15 - 3,70%

Lewica Razem - 1,24%

08:03

- To historyczne zwycięstwo - ocenił Jacek Sasin. - Traktujemy ten wynik jako dowód słuszności polityki, którą PiS prowadzi od trzech i pół roku, decyzji, które podjęliśmy w interesie obywateli - ocenił przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

07:31

Wyniki w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim (dane ze 100 proc. obwodów): KE - 47,76 proc., PiS - 36,85 proc., Wiosna - 7,46 proc., Konfederacja - 3,88 proc., Kukiz'15 - 2,95 proc., Lewica Razem - 1,11 proc.



07:28

Kandydat europejskich socjaldemokratów na przewodniczącego nowej Komisji Europejskiej, Frans Timmermans, wykluczył możliwość zbudowania koalicji z siłami skrajnej prawicy w Parlamencie Europejskim, apelując o stworzenie "progresywnej" większości w następnym Parlamencie Europejskim.

07:23

Wyniki na Podkarpaciu (dane ze 100 proc. obwodów): PiS - 65,07 proc., KE - 21,56 proc., Konfederacja - 5,89 proc., Kukiz'15 - 3,38 proc., Wiosna - 3,06 proc., Lewica Razem - 0,71 proc.

07:17

PKW na konferencji przekazała, że wciąż nie ma ani jednego protokołu z żadnego z 13 okręgów wyborczych. Na stronie PKW podano już jednak wyniki ze 100 proc. komisji w okręgu pomorskim - wygrała tam Koalicja Europejska (47,76 proc.) przez PiS-em (36,85 proc.). Wiosna uzyskała 7,46 proc. poparcia, Konfederacja - 3,88 proc., Kukiz'15 - 2,95 proc. a Lewica Razem - 1,11 proc.

W dużych, miejskich obwodach, liczenie trwa najdłużej - zaznacza Komisja, ale i tak zadowolona jest z "nadzwyczaj sprawnego" spływania wyników z obwodów.

6:27

Wyniki po przeliczeniu 95,9 proc. głosów: PiS - 46.01 proc., Koalicja Europejska - 37,87 proc. głosów, Wiosna - 6,02 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 - 3,71 proc., Lewica Razem - 1,23 proc.

5:58

Dane PKW po przeliczeniu 90,03 proc. głosów: PiS - 46,5 proc., Koalicja Europejska - 37,5 proc. głosów, Wiosna - 5,96 proc., Konfederacja - 4,53 proc., Kukiz'15 - 3,71 proc., Lewica Razem - 1,23 proc.

5:57

Wybory do Parlamentu Europejskiego we Włoszech wygrała prawicowa Liga Matteo Salviniego, która - jak wynika ze wstępnych wyników wyborów - uzyskała 33,6 proc. głosów.

5:38

Reuters pisze, że "zwycięstwo PiS w Polsce wzmocni chór populistów w Europie. Agencja zwraca uwagę na rekordową frekwencję wyborczą w wyborach do PE w Polsce (do urn poszło 44,83 proc. Polaków, niemal dwa razy więcej niż w wyborach do PE w 2014 roku) i przypomina, że kampania wyborcza przed wyborami do PE skupiła się w Polsce na takich kwestiach jak "prawa osób homoseksualnych, dziedzictwo Holokaustu w Polsce i rola Kościoła katolickiego w życiu publicznym".

5:19

PKW podała wyniki po przeliczeniu głosów z 86,03 proc. głosów: PiS uzyskuje 47 proc. głosów, Koalicja Europejska 37,5 proc. głosów, Wiosna - 5,92 proc., Konfederacja - 4,52, Kukiz'15 - 3,73 proc. a Lewica Razem - 1,23 proc.

5:16

W Hiszpanii wybory do PE wygrali rządzący krajem socjaliści - uzyskali 32,8 proc. głosów. Na drugim miejscu znaleźli się konserwatyści z Partii Ludowej (20,1 proc. głosów).

4:45

Partia Brexitu zdobyła 31,6 proc. głosów w wyborach do PE i wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego na Wyspach. Klęskę ponieśli torysi - zdobywając zaledwie 9,1 proc. głosów zajęli piąte miejsce w wyborach i zdobyli trzy mandaty w PE.

4:22

PiS umacnia się na prowadzeniu - wynika z najnowszych danych pochodzących z sondażu late poll i częściowych końcowych wyników wyborów. Zgodnie z nimi PiS uzyskał 45,3 proc. głosów, Koalicja Europejska - 37,9 proc., Wiosna - 6 proc., Konfederacja - 5,2 proc.

PiS - 26 mandatów, Koalicja Europejska - 21, Wiosna - 3, Konfederacja - 2.

Poniżej dalsza część artykułu

"Za mało, za mało, za mało"

PiS wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego, druga jest Koalicja Europejska, Wiosna zajmuje odległe, ale jednak trzecie miejsce, tuż za nią plasuje się Konfederacja. Ruch Kukiz'15 nie wejdzie do PE, podobnie jak Lewica Razem – takie są wskazania sondażowych wyników IPSOS dla TVN 4, TVP i Polsatu.

Prezes Jarosław Kaczyński pogratulował swojej partii zwycięstwa, ale od razu zaczął też mobilizować polityków i wyborców PiS. – W październiku musimy wygrać jeszcze bardziej – mówił. A po kilkunastu minutach zacytował wiersz Władysława Broniewskiego: – To za mało, to za mało, to za mało – mówił do zebranych na Nowogrodzkiej.

Rekordowa frekwencja – 43 procent, dała w okręgach zwycięstwo czołowym politykom PiS. Do PE weszli według exit polls m.in. Beata Szydło (z najwyższym ze wszystkich wynikiem – 471 tys. wyborców), Beata Kempa, Witold Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Tomasz Poręba, Patryk Jaki, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Beata Mazurek, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Brudziński. Wielkim przegranym PiS jest były wiceszef PE, Ryszard Czarnecki.

W jednym z warszawskich klubów, gdzie zebrali się zwolennicy KE, entuzjazmu nie było, choć prawie 40-proc. wynik, to nie jest dla Grzegorza Schetyny powód do rozczarowania. – Wszystko przed nami – na gorąco pocieszał swoich ludzi szef PO. – Przyszłość należy do nas.

Według sondażowych wyników, mandatów mogą być pewni w KE Radosław Sikorski, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Belka, Danuta Hübner i Róża Thun. W ramach KE trzy mandaty mieli zdobyć kandydaci wystawieni przez PSL.

Wiosna i Konfederacja prawdopodobnie wprowadzą po trzech eurodeputowanych.

PiS najwyższe poparcie wyborców uzyskał w siedmiu okręgach, a Koalicja Europejska w sześciu. KE wygrywała przede wszystkim w wielkich miastach – m.in w Warszawie. Na PiS głosowano za to na wsi – na partie władzy głosowało 70 proc. rolników. Na Podkarpaciu poparcie dla PiS przekroczyć miało 60 procent.

Jak wybierały inne kraje UE?

A kogo zwycięzcy spotkają w Brukseli z innych krajów Unii?

Według nieoficjalnych szacunków w Niemczech wygrała rządząca CDU–CSU, a za nią znaleźli się Zieloni, prawicowa AfD przekroczyła 10 proc. We Francji prawdziwe trzęsienie ziemi: wybory wygrało skrajnie prawicowe Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen, a partia premiera Emmanuela Macrona zajęła drugie miejsce, galiści i socjaliści uzyskali poniżej 10 proc.

W całej UE jednak rewolucji nie będzie. Europejska Partia Ludowa, według pierwszej prognozy, zdobędzie 173 miejsca. Drudzy są socjaliści (147 europosłów), liberałowie (102 mandaty), Zieloni (71 miejsc) i Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (58 deputowanych).

Według sondaży siła partii eurosceptycznych nie przekroczy 30 proc. Utworzą oni przynajmniej dwie lub nawet trzy grupy w PE.

Wielka Brytania nie chciała, ale musiała zorganizować wybory, bo termin brexitu został przełożony. Wstępne wyniki dawały zwycięstwo nowej Partii Brexitu – 31,6 proc., a rządząca Partia Konserwatywna poniosła klęskę z 12,4 proc. głosów.