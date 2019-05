Jaki: Opozycja przegrała, bo nie pracuje dla idei Patryk Jaki Fotorzepa, Robert Gardziński

Jedyne, co łączy Koalicję Europejską, to chęć posiadania władzy jako celu samego w sobie. Cieszę się, że Polacy naprawdę to dostrzegają - powiedział w TVP Info Patryk Jaki, który uzyskał mandat europosła PiS.