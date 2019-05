Wybory do PE: Tracą chadecy, tracą socjaliści AFP

Europejska Partia Ludowa będzie mieć w nowym PE ok. 179 mandatów, o ok. 30 mniej niż obecnie. Socjaliści również stracą ok. 30 mandatów - i będą ich mieć 150. Oznacza to poważne osłabienie dwóch największych frakcji w nowym Parlamencie - informuje Polskie Radio.