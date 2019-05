Gryglas: Wynik wyborów do PE to porażka Tuska tv.rp.pl

- Po pierwsze (to) zwycięstwo demokracji - cieszę się, że Polacy tak tłumnie poszli do wyborów, to dobrze świadczy o naszej demokracji - mówił w #RZECZoPOLITYCE poseł Porozumienia Zbigniew Gryglas, komentując zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego.