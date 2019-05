Premier: PiS daje Polakom spokój, normalność i nowoczesność

Staramy się prowadzić politykę dla dobra jak najszerszych grup Polaków, możliwie wszystkich Polaków - mówił w TVP Info premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki podsumował wyniki wyborów do PE, w których Prawo i Sprawiedliwość odniosło zwycięstwo, uzyskując ponad 45 pkt. proc., przypisując to „wiarygodności i konkretnemu programowi, który oparł się o piątkę Jarosława Kaczyńskiego”.

Premier przekonywał, że rząd PiS prowadzi politykę dla dobra " jak najszerszych grup Polaków, możliwie wszystkich Polaków", stąd programy, które mają poprawić życie Polaków, a jednocześnie zwiększyć ich perspektywy. - Polacy chcą spokoju, normalności, nowoczesności. PiS stara się w najlepszy możliwy sposób dostarczyć Polakom te dobra - stwierdził szef rządu. Uznał, że wynik wyborów wskazuje, że "Polacy to docenili".

Premier uważa też, że Prawu i Sprawiedliwości pomogły spory światopoglądowe wywołane przez opozycję. - My tego nie chcemy i myślę, że Polacy tego nie chcą. To również nam bardzo pomogło – powiedział

Skomentował też twierdzenia opozycji, że na realizację programów socjalnych PiS nie wystarczy pieniędzy. Zapewnił, że przeciwnicy "bardzo szybko się przeliczą".

- Mamy nie tylko bardzo dobrze wszystko policzone, ale przypomnę, że miesiąc temu skierowaliśmy nasz program finansowy do Komisji Europejskiej. To nazywa się „Aktualizacja programu konwergencji”; chodzi o to, żeby pokazać w perspektywie trzech lat, jak budżet ma wyglądać i skąd mamy czerpać środki na różne programy - powiedział Morawiecki.

Pytany o termin rekonstrukcji rządu premier odparł, że wyznacza to kalendarz związany z wyborami - dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników wyborów europosłowie muszą "pozbyć się " swoich funkcji w rządzie.