Jak Karol Nawrocki sam sprzedał sobie mieszkanie Jerzego Ż.

W akcie notarialnym pojawia się zapis, że Karol i Marta Nawroccy przekazali Jerzemu Ż. 120 tys. złotych – ten dokument ujawnił Przemysław Czarnek na konferencji prasowej 6 maja. Z ustaleń Onetu wynika jednak, że nie jest to prawdą - Karol i Marta Nawroccy mieli nie przekazać właścicielowi mieszkania pieniędzy, co oznaczałoby poświadczenie nieprawdy w akcie notarialnym. Za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a jeśli poświadczenie nieprawdy nastąpiło w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, kara może wynieść od 6 miesięcy do 8 lat.



Sam Nawrocki przyznał, że nie przekazał Jerzemu Ż. 120 tys. złotych w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. - Przekazanie całej kwoty 120 tys. zł panu Jerzemu Ż. byłoby zagrożeniem dla jego życia i zdrowia - mówił kandydat na prezydenta, popierany przez PiS.



Dodatkowo umowa przedwstępna ustanowiła małżeństwo Nawrockich pełnomocnikami Jerzego Ż. przy dysponowaniu lokalem. W umowie Jerzy Ż. upoważnił ich do „zawarcia umowy sprzedaży (...) na warunkach określonych w (...) umowie przedwstępnej, a na pozostałych warunkach - według uznania pełnomocników, w tym na rzecz samych siebie”. Pełnomocnictwa tego nie można było odwołać.



W 2017 roku Nawroccy skorzystali z pełnomocnictwa i – jak wynika z dokumentów opublikowanych przez Onet – wystąpili przed notariuszem w podwójnej roli: pełnomocników Jerzego Ż. oraz kupujących jego mieszkanie. W akcie notarialnym zapisano, że „Karol Tadeusz Nawrocki i Marta Sandra Nawrocka, działający w imieniu Jerzego Ż., w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 24 stycznia 2012 roku (...) sprzedają sami sobie prawo własności lokalu mieszkalnego”.