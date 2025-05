- Zabezpieczono również sprzętowe portfele kryptowalutowe, na których znajdowały się kryptoaktywa w łącznej wysokości około 115 tys. złotych – wskazuje Zagórski.

W Prokuraturze Regionalnej w Lublinie całej czwórce przedstawiono zarzuty wytwarzania programów komputerowych przystosowanych do popełnienia przestępstwa, z którego to procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności. Do tego trzy osoby są podejrzane również o pranie pieniędzy, za co grozi im do 8 lat więzienia. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące przez lubelski sąd.

W międzynarodowej operacji bierze udział 15 krajów, tym Polska.

Międzynarodowa operacja „PowerOFF” w ramach której przeprowadzono działania wymierzone w hakerów z Polski, dotyczy walki z platformami, oferującymi sprzedaż usług subskrypcyjnych do ataków DDoS na wskazane domeny lub serwery. W operacji bierze udział 15 krajów – w tym europejskie jak Polska, Holandia, Portugalia, Szwecja, Rumunia, Francja, Niemcy, Anglia i Łotwa; ale także pozaeuropejskie - Australia, Brazylia, Kanada, Japonia i Stany Zjednoczone.

Hakerzy z Polski to nie pierwsi zatrzymani w ramach tej operacji. Poprzednio, w grudniu ubiegłego roku, wpadło trzech administratorów (stresserów – booterów) – dwóch z Niemiec i jeden z Francji. Wówczas wyłączonych zostało 27 przestępczych domen, ustalono 300 ich użytkowników.

Z kolei w czerwcu 2023 r. policjanci CBZC z Bydgoszczy ustalili i zatrzymali dwóch hakerów z Polski, którzy także oferowali i przeprowadzali nielegalne ataki DDoS. Wtedy śledczy uzyskali dane z serwera sprawców, mieszczącego się w Szwajcarii. Ustalono m.in. ponad 35 tys. kont wraz z nazwą i adresem e-mail administratora i 320 tysięcy unikalnych adresów IP zaatakowanych serwerów, wraz z nazwą użytkownika, który zainicjował atak. A oprócz tego – 11 tys. wykupionych „planów” ataku wraz z adresem e-mail kupującego usługę, na łączną sumę około 400 tysięcy dolarów.