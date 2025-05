Niejasności wokół kawalerki Karola Nawrockiego w Gdańsku

Sprawa dotyczy 28-metrowej kawalerki w Gdańsku, którą Karol Nawrocki i jego żona mieli kupić za gotówkę w 2017 roku od Jerzego Ż. Według rzeczniczki sztabu Nawrockiego, kandydat PiS „przekazał panu Jerzemu pieniądze na wykup mieszkania, które pan Jerzy obiecał przekazać Nawrockiemu za świadczoną pomoc”.

Na konferencji prasowej Przemysław Czarnek przedstawił dokumenty notarialne, z których wynika, że Nawroccy przekazali Jerzemu Ż. 120 tys. zł już w 2012 roku, a akt notarialny został zawarty po upływie pięcioletniego okresu karencji wymaganego przy sprzedaży lokali wykupionych z bonifikatą.

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Karol Nawrocki utrzymywał, że środki były przekazywane stopniowo, co stoi w sprzeczności z dokumentami ujawnionymi przez Czarnka. Jerzy Ż. obecnie przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, a Nawrocki twierdzi, że o jego sytuacji dowiedział się z mediów.

Po publikacjach na temat transakcji, Nawrocki nazwał sprawę „operacyjnym zagraniem w porozumieniu z mediami i służbami”. – Mamy informacje, że moja teczka z postępowania z dostępu do informacji niejawnych krąży. Ktoś za to będzie musiał odpowiedzieć – powiedział Rymanowskiemu. Nie przestawił na to żadnych dowodów.



Zainteresowanie tematem wzrosło po debacie organizowanej przez „Super Express”, gdy Nawrocki, odpowiadając na pytanie o podatek katastralny, stwierdził, że „mówi w imieniu Polek i Polaków zwykłych, takich jak on, którzy mają jedno mieszkanie”. Tymczasem z jego oświadczenia majątkowego wynika, że de facto jest właścicielem lub współwłaścicielem trzech mieszkań.