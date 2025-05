Specjalna funkcja w aplikacji mObywatel. Będzie dostępna tylko w dniu wyborów

Jednocześnie Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że posługiwanie się fałszywym dokumentem tożsamości w celu uzyskania karty do głosowania w wyborach w Polsce jest nielegalne. Odpowiednie przepisy zawarte są w Kodeksie karnym, w szczególności w artykule 248, który penalizuje różne formy nadużyć związanych z procesem wyborczym. Co więcej, podrabianie lub przerabianie dokumentu w celu użycia go jako autentycznego, a także używanie takiego dokumentu, jako autentycznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 270 Kodeksu karnego).



Wybory prezydenckie 2025

Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2025 odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

PKW zarejestrowała w wyborach 13 kandydatów. W kolejności alfabetycznej są to: ekonomista Artur Bartoszewicz, wicemarszałkini Senatu, kandydatka Lewicy Magdalena Biejat, europoseł Grzegorz Braun, marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia, poseł koła Wolni Republikanie Marek Jakubiak, dziennikarz Maciej Maciak, poseł i kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, prezes IPN, kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki, ekonomistka, była posłanka SLD Joanna Senyszyn, dziennikarz Krzysztof Stanowski, prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski, kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Marek Woch, poseł i kandydat partii Razem Adrian Zandberg.