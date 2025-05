To kolejny już projekt korekty ustawy, która weszła w życie w 2022 r., a powstała jako podstawowy akt dotyczący kwestii obronności i funkcjonowania sił zbrojnych. Tym razem zmiany mają usprawnić rekrutację do służby wojskowej, ale będą też dotyczyły kwestii świadczeń dla żołnierzy, zasad działania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i zadań dowódcy operacyjnego, związanych z zarządzeniem kryzysowym NATO i UE.

Psychologowie ocenią zdolności przyszłych żołnierzy. W delegacje nie wyjadą rodzice żołnierze, jeśli mają małe dziecko

Warto zauważyć, że pogłębionym badaniom lekarskim i psychologicznym poddani zostaną wszyscy kandydaci do służby wojskowej, także tej dobrowolnej zasadniczej, a nie tylko przyszli żołnierze zawodowi. Specjaliści ocenią ich sprawność intelektualną, zweryfikują umiejętności odnalezienia się w sytuacjach trudnych i stresowych, ocenią sposób działania i mechanizm podejmowania decyzji w stanach zagrożenia oraz cechy ich osobowości. Uregulowane zostaną też zasady ponownej kwalifikacji wojskowej osób, których stan zdrowia się pogorszył.

Duży nacisk kładzie się na zagraniczne szkolenia żołnierzy zawodowych po to, by mogli oni nauczyć się obsługi specjalistycznego sprzętu kupowanego przez Polskę. W delegacje trwające dłużej niż pół roku będą oni mogli wyjechać ze swoimi rodzinami, czyli małżonkami i będącymi na ich utrzymaniu dziećmi. Dostaną też specjalne świadczenia. W taką służbową podróż nie zostaną jednak równocześnie wysłani oboje rodzice żołnierze, jeśli ich dziecko ma mniej niż osiem lat (dziś granica wieku to lat cztery), ani rodzic samotny.

Ubezpieczenie dla żołnierzy w sferach działań wojennych

Poza tym żołnierze na stanowiskach w ataszatach obrony w krajach uznanych za strefę działań wojennych dostaną ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dziś mają je tylko ci wysyłani na służbę zagraniczną, np. w polskim kontyngencie wojskowym. Świadczenia motywacyjne trafią też do żołnierzy niezawodowych.