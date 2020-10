Koronawirus: dobrowolna kwarantanna bez pensji

W takiej sytuacji pracownik, jeśli ma objawy chorobowe, powinien zgłosić się do lekarza, który potwierdzi infekcję i wystawi choremu płatne zwolnienie od pracy. Jednak u wielu osób jest to kwestia wyłącznie podejrzenia ewentualnego zakażenia, a wtedy, szczególnie jeśli mają taką możliwość, decydują się na pracę zdalną. Gdy sprawy się skomplikują, bo w wyniku wykrycia koronawirusa u innych zostaną przeniesieni na kwarantannę, wcale nie oznacza to, że nie będą dalej pracować.

Dzieje się tak, gdy okaże się, że w czasie weekendowych spotkań ze znajomymi mieli oni kontakt z osobami, które zostały później zdiagnozowane jako chore na koronawirusa. Do czasu wyjaśnienia, czy doszło do transmisji koronawirusa, nikt nie chce ryzykować, że przyniesie chorobę do pracy i zarazi nim inne osoby.

– Spotkałem się ostatnio z przypadkiem, gdzie pracodawca zaproponował pracownikom przebadanie na obecność koronawirusa z zachowaniem poufności wyników tych testów. Wymiana informacji miała nastąpić bezpośrednio między zatrudnionym a laboratorium. Wystąpiono jedynie z prośbą do pracowników, aby w razie pozytywnego wyniku poinformowali o tym pracodawcę – opowiada Rafał Kania, partner w kancelarii Sendero Tax & Legal. – Okazało się, że jeden z pracowników kategorycznie odmówił poddania się temu badaniu. Miał do tego prawo, bo przecież żyjemy w wolnym kraju, ale pracodawca nie miał wyjścia i musiał odesłać go do domu. Przedsiębiorca nie mógł dopuścić go do pracy, bo ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i ma prawo wiedzieć, kto jest zdrowy czy chory. Zatrudniony nie zachowuje za ten czas prawa do wynagrodzenia, bo odmawia udziału w tym badaniu, nie respektując prawa innych pracowników do bezpiecznych warunków pracy. A pracodawca musi dbać o dobro wszystkich zatrudnionych.