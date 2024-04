- UE powinna patrzeć na świat z naszej perspektywy. Dziś nasza perspektywa jest z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy najważniejsza — mówił też Tomczyk.



W kontekście kandydatów, którzy znaleźli się na listach KO, Tomczyk mówił, że "nie chodzi o to, by wystawić jakieś anonimowe osoby". - To muszą być ludzie, którzy mają swoich wyborców, swój ciężar gatunkowy - podkreślił.



- To jest miejsce wyjątkowe, musimy wygrać ten wyścig. Chcemy mieć większą reprezentację niż dotychczas jeśli chodzi o Europejską Partię Ludową - mówił też Tomczyk dodając, że nie chodzi tylko o to, by wygrać w skali kraju z PIS, ale też, by „wygrać z Niemcami”, czyli mieć w Europejskiej Partii Ludowej więcej europosłów niż niemiecka chadecja.



Cezary Tomczyk: Musimy mieć i silny rząd, i wygrywać wybory

Tomczyk zwrócił uwagę, że KO ma szansę na więcej mandatów niż w wyborach z 2019 roku, ponieważ wówczas opozycja wystawiła wspólną listę, jako Koalicja Obywatelska i wprowadziła do Parlamentu Europejskiego np. Marka Belkę, który dołączył do frakcji socjalistów.



A dlaczego w takim razie w wyborach nie startuje Tomczyk? - Każdy ma jakąś rolę. Ja jestem wiceministrem obrony narodowej. Ja na tym etapie zdecydowałem, że zostanę w rządzie. Każdy musi podjąć swoją decyzję - odparł.



- My musimy zrobić wszystko, by rząd w Polsce był jak najsilniejszy, dlatego będzie rekonstrukcja rządu. A z drugiej strony odpowiedzialna partia, KO, musi wystawić silne listy w wyborach do PE i wygrać wybory — dodał.