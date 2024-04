Ekspert o uchwale frankowej SN: część pytań nadal aktualna, część budzi niedosyt

Odpowiedzi udzielone w czwartkowej uchwale Sądu Najwyższego III CZP 25/22 po części były już oczywiste, w kontekście orzecznictwa TSUE, ale po części wyczekiwane z nadzieją na ujednolicenie orzecznictwa sądów powszechnych i samego Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, chociaż przynajmniej jedna z nich może budzić niedosyt. Ale po kolei.

Najpierw o pytaniach już przebrzmiałych. W ich wypadku SN mógłby odmówić podjęcia uchwały, skoro odpowiedzi na nie są oczywiste. SN zdecydował się odpowiedzi udzielić, jednak nie zmieniają one nic w obrazie sporów frankowych. Po pierwsze, umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej zawierające bezskuteczne klauzule walutowe nie można w żaden sposób uzupełnić regulacjami ustawowymi. Po drugie, w przypadku nieważności umowy każda ze stron ma osobne roszczenie o zwrot spełnionych świadczeń (to jest potwierdzenie tzw. teorii dwóch kondykcji). Po trzecie, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie być nie może i to dla obu stron nieważnej umowy.

Uchwała frankowa SN: część pytań nadal aktualna

Teraz o pytaniach ciągle aktualnych. Są to pytania o rodzaj i zakres sankcji zastosowania nieuczciwych warunków umownych.

Najpierw pytania czy umowa bez elementu walutowego może obowiązywać. Zakładając, że umowa zawiera nieuczciwe warunki, których nie można zastąpić innymi warunkami można przyjąć albo, że umowa jest nieważna w całości, albo że umowa obowiązuje z pominięciem elementu walutowego. Ta druga możliwość określana jest jako „odfrankowienie”, gdyż w efekcie prowadzi do istnienia umowy kredytu złotówkowego, chociaż z oprocentowaniem typowym dla kredytu walutowego. W orzecznictwie sądów od kilku lat zdecydowanie przeważa pogląd o nieważności takich umów. Jednak cały czas zdarzały się orzeczenia, również Sądu Najwyższego, wskazujące że umowy takie mogą obowiązywać bez odesłania do waluty.