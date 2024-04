Kolejny dodaje, że nie bez znaczenia był także warunek związany z koniecznością orzekania (Postulski jest sędzią Sądu Rejonowego w Lubartowie, w którym przebywa obecnie na urlopie bezpłatnym), a zakres tego orzekania ma się zwiększyć, bo sądy potrzebują rąk do pracy. W tle mówi się także o mało atrakcyjnych warunkach finansowych.

— Mieliśmy za zadanie wybrać najlepszego kandydata i swoje zadanie wykonaliśmy — dodaje.

Inny z sędziów, już spoza grona zespołu zauważa, że w trakcie rozmowy z kandydatem nikt nie pytał go, na ile jest dyspozycyjny i czy w każdej chwili, w razie ewentualnej wygranej, będzie mógł objąć funkcję.

Dyrektor KSSiP: oferowane warunki zatrudnienia

O szczegóły pytamy więc głównego zainteresowanego, który z warunków był nie do przyjęcia?

— Tego się nie dowiedziałem — mówi "Rz" sędzia Postulski. — Rozmawialiśmy o trzech aspektach. Pierwszy to termin, w którym miałbym objąć funkcję dyrektora. Moje ograniczenia wynikają z kontraktu z Komisją Europejską i z mojej odpowiedzialności za zespół, którym tam kieruję. Nie mogę po prostu tego rzucić z dnia na dzień, czyli od 1 maja. Mam trzymiesięczne wypowiedzenie — tłumaczy Rz sędzia. — Druga kwestia dotyczyła zakresu orzekania. Dziś dyrektor orzeka w 10 proc. spraw, ale wiem, że szykuje się zmiana, że ma to robić częściej, bo 25 proc. obciążenia zwykłego sędziego. W mojej opinii przy zakresie wyzwania, jakie stoją przed szkołą, żeby doprowadzić ją do tego, czym być powinna, niemożliwe jest połączenie orzekania w takim zakresie i pracy w szkole, żeby i to, i to zrobić dobrze. Trzecia rzecz dotyczyła wysokości dodatku funkcyjnego. Otrzymałem informację, że minister nie jest w stanie powołać mnie na tych warunkach. Nie wiem, czy chodzi o jeden, który czy też wszystkie.