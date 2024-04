Obrona uczuć religijnych. Sejm ruszył ze zmianami w prawie karnym

Po debacie w czwartek padł wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Solidarna Polska chce dyskusji nad propozycją.

Reklama

— Żyjemy w czasach narastającej agresji wobec ludzi, którzy mają wolę i odwagę przyznawać się do swojej wiary, zwłaszcza publicznie — uważają posłowie SP.

Projekt trafił do Sejmu jeszcze w poprzedniej kadencji. Podpisało się pod nim 400 tys. obywateli. I właśnie to ma być argumentem za dalszymi pracami nad zmianami. Co proponują autorzy?

Czytaj więcej Prawo karne Co dalej z karami za obrazę Kościoła Projekt nowelizacji wniesiony przez obywateli do Sejmu ma odstraszać przed obrażaniem uczuć religijnych. Jego losy są jednak niepewne.

Nowelizacja kodeksu karnego w Sejmie: kara za zachowania przeciw wierze

M.in. do dwóch lat więzienia dla sprawcy, który lży lub wyszydza kościół lub inny związek wyznaniowy. Obok wprowadzenia art. 27a kodeksu karnego (wyłączenie odpowiedzialności karnej dla osób korzystających z wolności słowa i wolności przekonań), art. 196 k.k. (obraza uczuć religijnych) zakłada zmianę art. 195, który ma usprawnić stosowanie przepisu karzącego za przeszkadzanie w publicznym wykonywaniu aktów religijnych kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej. Konieczna jest bowiem ochrona wolności wykonywania aktów religijnych.