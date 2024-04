Europoseł PiS mówi, że "to jest już inna UE". Czy Polska powinna ją opuścić?

- O salwowaniu ucieczką mogą mówić ministrowie rządu Donalda Tuska, którzy po kilku miesiącach funkcjonowania zawijają manatki, tego jeszcze w historii Polski nie było — odparł.



A dlaczego na listach PiS znalazł się Jacek Kurski, były prezes TVP.



- Jacek Kurski był kiedyś europosłem przez pięć lat i teraz do Brukseli wróci. To nie jest jego debiut na scenie europejskiej — odparł.



- Jest znaną postacią życia publicznego, taka była decyzja Jarosława Kaczyńskiego dodał. - Wyborcy go ocenią, tak jak wszystkich kandydatów - mówił też.



Teraz Unia jest inna, bardzo zideologizowana (niż 1 maja 2004 roku - red.)

Ryszard Czarnecki, europoseł PiS

Pytany o Daniela Obajtka na listach PiS Czarnecki zwrócił uwagę, że to były "prezes firmy, która stała się firmą ponadregionalną i jej zyski jako firmy, jej ekspansja, mówię o Orlenie, była tak duża do krajów sąsiednich: przecież i Niemcy, Słowacja, Czechy, Litwa...". - To nie krasnoludki i sierotka Marysia tylko Daniel Obajtek, który kierował Orlenem, odpowiadał za ekspansję - dodał.