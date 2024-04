Izba Cywilna SN wydała wczoraj korzystną dla frankowiczów uchwałę w sprawie pięciu kluczowych problemów związanych z kredytami walutowymi. Uchwała potwierdziła m.in., że jeśli umowa z bankiem zawiera abuzywne klauzule, nie można ich zastąpić innymi przepisami, cała umowa jest nieważna. Każda ze stron może dochodzić swych należności na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu. Bank zwrotu wypłaconego kredytu, a kredytobiorca zwrotu kwot, które świadczył bankowi. Natomiast żadna ze stron nie może żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych (sygn. akt III CZP 25/22).

Reklama

Czytaj więcej Konsumenci Sąd Najwyższy orzekł w sprawie frankowiczów. Eksperci komentują Gdy umowa z bankiem zawiera abuzywne klauzule, nie można ich zastąpić innymi przepisami. Na te i inne ważne dla frankowiczów pytania odpowiedziała Izba Cywilna SN w czwartek wieczorem.

Neo-sędziowie w składzie orzekającym

"Uchwała, zgodnie z oświadczeniem 9 sędziów Izby Cywilnej SN powołanych przed 2017 r., podjęta została w niekonstytucyjnym składzie i nie realizuje swojej podstawowej funkcji ustrojowej, zmierzającej do ujednolicenia orzecznictwa sądów. Istnieją zatem poważne wątpliwości co do prawidłowości składu orzekającego. Tym samym rodzą się pytania o moc i skuteczność niniejszej Uchwały." - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie ZPB.

Związek zaznacza też, że aż 6 sędziów złożyło zdania odrębne, przede wszystkim w zakresie tego, czy umowa po wyeliminowaniu klauzul przeliczeniowych powinna być utrzymana w mocy, co dodatkowo pogłębia wątpliwości co do jednolitości poglądów wyrażonych w uchwale.

Frankowicze nadal będą musieli pozywać banki

Jak podkreśla dalej ZPB, SN nie oceniał, czy postanowienia przeliczeniowe są abuzywne, a to oznacza, że nadal ewentualny abuzywny charakter postanowień każdej umowy będą musiały oceniać indywidualne sądy. Przy czym po wyeliminowaniu z umowy postanowień abuzywnych (klauzul przeliczeniowych), cała umowa nie może zostać utrzymana w mocy, o ile pozostała część umowy nie pozwala na dalsze jej wykonywanie. Wówczas każdej ze stron przysługuje roszczenie o zwrot spełnionego przez tę stronę świadczenia.