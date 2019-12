Stawki dla dentystów na NFZ nieprzystające do realiów

Już w czerwcu pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, że za leczenie Fundusz płaci tak mało, że lekarze stosują technologie, które mogą prowadzić do utraty zębów. Dziś refundowane jest leczenie kanałowe tylko 12 ze wszystkich 32 zębów – jedynek, dwójek i trójek na dole i na górze. Jeśli leczenia kanałowego wymaga czwórka, na koszt NFZ stomatolog może ją tylko wyrwać, a w jej miejsce wstawić protezę nakładalną, która w ciągu najbliższych kilku lat, zdaniem dentystów, uszkodzi sąsiednie trójkę i piątkę.

W 2018 r. kontrakt z NFZ podpisało 7121 stomatologów. To o 730 mniej niż rok wcześniej.



O tym, że leczenie stomatologiczne na koszt NFZ jest niedoszacowane i dalekie od światowych standardów, NRL alarmowała już wielokrotnie. W lutym 2019 prezes NRL prezes i wiceprezes NRL zwrócili się do ministra z wnioskiem o zorganizowanie debaty na temat sytuacji polskiej stomatologii, w której udział wzięliby również Główny Inspektor Sanitarny oraz prezes NFZ.



Podkreślali pilną potrzebę omówienia warunków bezpiecznego udzielania świadczeń, stanu świadczeń „w aspekcie rażącego niedofinansowania oraz warunków wykonywania umów” oraz dostępu lekarzy dentystów do kształcenia podyplomowego.