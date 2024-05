Egzamin lekarski do zmiany. Ma być trudniej. Skutek? Może zabraknąć medyków

Powrót do formuły egzaminów bez ogólnodostępnej bazy pytań

W ocenie NIL dobrym rozwiązaniem byłby powrót do formuły egzaminów bez ogólnodostępnej bazy pytań. Same pytania po egzaminie nadal byłyby jednak publikowane, aby można było weryfikować ich jakość. Przypomnijmy, że to wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 czerwca 2016 r. (sygn. akt K 8/15) możliwy jest dostęp do testów wykorzystanych w trakcie egzaminów, które już się odbyły. Doszło do tego na gruncie postulatu Naczelnej Rady Lekarskiej. Dr Damian Patecki zastrzega, że NRL nie oczekiwała jednak wprowadzenia na egzaminie 70 proc. pytań z bazy, która liczy zaledwie 3 tys. pytań. – Zależy nam na innej koncepcji egzaminu niż ta, która powstała. Ministerstwo taką formułę stworzyło bez konsultacji ze środowiskiem lekarskim. Rozkład wyników w dobrze skonstruowanym egzaminie powinien odzwierciedlać różny poziom wiedzy i kompetencji, a także fakt, że część osób po prostu się nie przygotowała lub miała przysłowiowy gorszy dzień – podkreśla dr Patecki. – Dobrze przeprowadzona zmiana musi być zakomunikowana z odpowiednim wyprzedzeniem. Ważne jest również wprowadzenie uczciwych zasad rekrutacji dla lekarzy, którzy zdali egzamin i z bazy, i tych, którzy zdadzą egzamin na nowych zasadach. Potrzebny będzie uczciwy przelicznik – dodaje.

Zabraknie lekarzy?

Realnie zmiany mogłyby wejść w życie już w przyszłym roku. Czy zatem powstaje obawa, że wskutek nowych rygorów będzie brakować lekarzy? Podkreślmy, że bez pozytywnego wyniku egzaminu LEK lub LDEK nie można uzyskać pełnego prawa wykonywania zawodu. – To, ilu lekarzy potrzeba w systemie, zależy od samego systemu. Jeśli oprócz leczenia mają się zajmować także biurokracją i sprawozdawczością, to może brakować odpowiedniej liczby osób – uważa dr Patecki.

Obecnie nie odbiegamy wiele od średniej europejskiej w dostępie do lekarzy. Według raportu OECD, obejmującego głównie dane z 2021 r. i częściowo z 2022 r., w Polsce przypada 3,5 lekarza na 1000 mieszkańców, podczas gdy średnia dla krajów OECD wynosi 3,7 lekarza na 1000 mieszkańców.