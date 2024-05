Prywatny system opieki zdrowotnej zbankrutował. Musi sprzedać szpitale

Czytaj więcej Biznes Sądowa batalia w USA o maseczki ochronne na twarzy Rząd federalny USA odwołał się od wyroku sędzi z Florydy, która zniosła obowiązek noszenia maseczek w środkach transportu zbiorowego. Amerykański sanepid CDC uznał wcześniej, że takie maseczki są konieczne dla zdrowia publicznego.

Adwokaci zapewniają, że Steward wciąż ma wartość, pomimo zadłużenia. Przed ogłoszeniem upadłości firma osiągała roczne przychody w wysokości 6 miliardów dolarów i dąży do sprzedaży swojej grupy lekarzy Stewardship Health Care firmie UnitedHealth (UNH.N), za kwotę, która spłaciłaby długi spółki i pozwolić jej na spłatę części dostawców. Steward ma nadzieję, że dochody ze sprzedaży szpitali wykorzysta do uniknięcia bankructwa. Jednak wstrzymanie zezwoleń na sprzedaż organów regulacyjnych zmusiło firmę do poszukiwania krótkoterminowego finansowania awaryjnego, które nie zapewniło Stewardowi wystarczającej ilości środków pieniężnych, aby kontynuować działalność przez dłuższy czas.

Steward zamierza zorganizować dwie aukcje: 28 czerwca chce sprzedać swoje szpitale poza Florydą i 30 lipca – by sprzedać dziewięć szpitali na Florydzie.