Koronawirus: ozdrowieniec wróci do pracy bez badań kontrolnych Adobe Stock

Łukasz Górzny

Jeśli pracownik chory na COVID-19 wyzdrowiał w ciągu 30 dni, nie ma podstaw do kierowania go na badania kontrolne. Tym bardziej nie jest to możliwe w przypadku osób objętych kwarantanną, które z założenia są zdrowe.