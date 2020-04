Koronawirus: obowiązki pracodawcy i pracownika

Rękawiczki albo środki do dezynfekcji rąk dla każdego

Pracodawcy (zakłady pracy) mają obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym – niezależnie od podstawy zatrudnienia – rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

– Oznacza to, że obowiązek taki spoczywa zarówno w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, czyli umowy o pracę, mianowania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę, ale też w odniesieniu do osób wykonujących pracę na innej podstawie w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osób prowadzących w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą – wskazuje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.