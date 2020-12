Koronawirus: nowe zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie obostrzeń i rozliczania pomocy z tarcz antykryzysowych

Od 29 listopada obowiązują przepisy ustawy mającej na celu przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid-19. Przewidują one m.in. nowe zasady odpowiedzialności karnej i rozliczania pomocy z tarcz antykryzysowych.

Nowe reguły odpowiedzialności karnej przewidziano w stosownych zmianach kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W art. 116 k.w. wyróżniono dwie sytuacje. W pierwszej dochodzi do naruszenia różnych zakazów przez osoby zdrowe, które nie miały kontaktów z zakażonymi albo podejrzanymi o zakażenie. Druga dotyczy osób zakażonych, nosicieli chorób (zresztą nie tylko Covid-19) oraz tych, którzy się z nimi stykali.

Pieniądze do zwrotu

O wiele większe niż 1000 zł kwoty mogą obciążyć kieszeń przedsiębiorcy, który nie zastosuje się do ograniczeń biznesu, nałożonych przez przepisy o zwalczaniu epidemii. Jeśli korzystał on ze wsparcia w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, a więc otrzymał pomoc publiczną, będzie musiał ją zwrócić, i to z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (obecnie 5,6 proc. rocznie).