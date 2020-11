Gowin: od dziś kontrole w hotelach, hotelarzom grozi utrata wsparcia

Jak informuje Polskie Radio, ma to związek z doniesieniami o nieprzestrzeganiu przepisów, które co najmniej do 27 grudnia zakazują przyjmowania na pobyt w hotelu innych gości niż osoby przebywające w podróży służbowej, medycy, pacjenci oraz ich opiekunowie. Część osób składa bowiem niezgodne z prawdą oświadczenia, że pobyt ma związek z wyjazdem służbowym.

