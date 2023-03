06:08 Putin opowiedział się za tym, by Rosja rozliczała się z państwami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej w juanach

Odcięci od Zachodu rosyjscy studenci będą częściej jeździć na wymianę do chińskich uczelni. Putin stwierdził, że chińskie firmy już dominują na rosyjskim Dalekim Wschodzie, i zaprosił chińskich inwestorów do Moskwy, by na rynku rosyjskim zastąpiły zachodnich producentów, którzy już się wycofali.

05:57 Sztab Generalny armii Ukrainy: W nocy Rosjanie wysłali 21 dronów w kierunku celów na Ukrainie

21 dronów-kamikadze Shahed-136 mieli wysłać w nocy przeciwko celom na Ukrainie Rosjanie - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według wstępnych informacji 16 z tych dronów zostało strąconych przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.



05:55 Wielka Brytania odpowiada Rosji: Pociski ze zubożonym uranem to nie broń atomowa

O tym, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie takie pociski poinformowała Annabel Goldie, wiceminister obrony, w odpowiedzi na pytanie do Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii skierowane przez członka Izba Lordów, Raymonda Jolliffe'a.

05:29 Sztab Generalny armii Ukrainy: W ciągu doby strąciliśmy 15 rosyjskich dronów różnego typu

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w swoim najnowszym raporcie na temat sytuacji na froncie, informuje o sześciu uderzeniach ukraińskiego lotnictwa na zgrupowania rosyjskich wojsk w ciągu doby. Ukraińska armia miała też strącić 15 rosyjskich dronów różnego typu i dwa pociski Ch-59.



05:15 W nocy Rosjanie zaatakowali Kijów

W kierunku ukraińskiej stolicy wysłane miały zostać drony-kamikadze Szahed - informuje Kijowska Miejska Administracja Wojskowa. Z jej komunikatu wynika, że wszystkie drony zostały zniszczone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.



04:58 31 czołgów Abrams z USA trafi na Ukrainę ok. rok wcześniej niż pierwotnie planowano

Pentagon wyjaśnił, że dostawy czołgów na Ukrainę przyspieszy decyzja, by dostarczyć ukraińskiej armii wersję czołgu zasilaną olejem napędowym, jak większość innych pojazdów używanych przez ukraińską armię (inne wersje abramsów mogą być zasilane kerozyną, paliwem rakietowym JP-1 i niskooktanową benzyną).

04:32 Zełenski: Ukraiński heroizm zadziwił świat

- Nasza pewność w ukraińskie zwycięstwo, nasza wizja przyszłej wolności dla naszego kraju, ukraiński heroizm, który zadziwił świat - wszystko to narodziło się w (...) miastach-bohaterach Ukrainy na północy, wschodzie i południu. W miastach bohaterach, które nie uległy okupantowi, nawet gdy przychodził on do domów ich mieszkańców - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Razem zwrócimy Ukrainę Ukrainie - dodał. - Razem ochronimy naszą przyszłość, naszą godność, naszą wolność i naszą historię - podsumował.



04:29 Od północy do ok. 3 nad ranem w obwodzie kijowskim obowiązywał alarm powietrzny

Kijowska Obwodowa Administracja Wojskowa informowała o aktywności obrony przeciwlotniczej. Obrona przeciwlotnicza miała być też aktywna w obwodzie żytomierskim.



04:28 W nocy w obwodzie chmielnickim rozległa się eksplozja

Z wpisu administracji obwodu chmielnickiego na jej kanale w serwisie Telegram wynika, że eksplozja była efektem działań obrony przeciwlotniczej.



04:24 Chiny gotowe do "pogłębienia i wzbogacenia" strategicznej współpracy i partnerstwa z Rosją

W czasie wtorkowych rozmów z Władimirem Putinem prezydent Chin, Xi Jinping, zadeklarował gotowość do dalszego "pogłębiania" i "wzbogacania (...) strategicznej współpracy i partnerstwa z Rosją, niezależnie od zmiany sytuacji na arenie międzynarodowej". - Moja wizyta w Rosji w tym czasie, jest podróżą przyjaźni, współpracy i pokoju. Chiny chcą współpracować z Rosją w przyszłości, wzbogacać znaczenie wszechstronnej współpracy i partnerstwa między Chinami i Rosją w nowej erze - mówił Xi.



04:20 Japonia przekaże Ukrainie pakiet pomocy wart 500 mln dolarów

Podczas wizyty w Kijowie premier Japonii, Fumio Kishida, zapowiedział przekazanie Ukrainie wartą 30 mln dolarów pomoc na zakup wyposażenia dla ukraińskiej armii oraz 470 mln dolarów na odtworzenie systemu energetycznego Ukrainy. Kishida zaprosił też prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, do zdalnego udziału w najbliższym szczycie G7 w Hiroszimie. Zełenski przyjął zaproszenie. Od początku wojny Japonia przekazała Ukrainie pomoc wartą 7,1 mld dolarów.

