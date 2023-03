Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 392 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie na szczyt G7, który odbędzie się w maju w Hiroszimie.

Oferta USA obejmuje 12 nowych helikopterów szturmowych Bell AH-1Z Viper, a także niezbędny sprzęt, szkolenia dla pilotów i techników oraz ponad 500 pocisków AGM-114 Hellfire powietrze-ziemia.

Całkowity koszt tej broni wynosi miliard dolarów. Słowacja musi pokryć około 340 mln dolarów w ciągu najbliższych 3-4 lata. Pozostała część kwoty zostanie pokryta przez Amerykanów.

17 marca premier Słowacji Eduard Heger potwierdził, że jego rząd zatwierdził dostarczenie Ukrainie 13 myśliwców MiG-29. Decyzja ta uczyniła Słowację drugim po Polsce państwem członkowskim NATO, które zobowiązało się do przekazania Ukrainie samolotów.

"Obietnice muszą być dotrzymywane, a kiedy (prezydent Ukrainy Wołodymyr) Zełenski poprosił o więcej broni, w tym myśliwców, powiedziałem, że zrobimy co w naszej mocy. Cieszę się, że inni (robią) to samo" - napisał Heger na Twitterze. "Pomoc wojskowa jest kluczem do zapewnienia Ukrainie możliwości obrony siebie i całej Europy przed Rosją" - dodał.