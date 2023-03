Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 392 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie na szczyt G7, który odbędzie się w maju w Hiroszimie.

Napięte stosunki między Rosją a Stanami Zjednoczonymi pogorszyły się od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w ubiegłym roku. W lutym Moskwa wycofała się z traktatu ze Stanami Zjednoczonymi o redukcji broni jądrowej New START.

Przemawiając na konferencji zatytułowanej "Świat bez START: co dalej", Siergiej Riabkow powiedział, że na razie "nie ma mowy" o przywróceniu przez Rosję traktatu, krytykując to, co nazwał "wrogim kursem" Waszyngtonu wobec Moskwy.

- Nie chciałbym zanurzać się w dyskusję o tym, czy prawdopodobieństwo konfliktu nuklearnego jest dziś wysokie, ale jest wyższe niż cokolwiek, co mieliśmy przez ostatnie kilka dekad, ujmijmy to w ten sposób - cytowała wiceministra agencja prasowa Interfax.

Riabkow powiedział, że Rosja jest zaangażowana w utrzymanie świata "bezpiecznym i wolnym" od groźby wojny nuklearnej, ale dodał później, że interesy nie mogą być kontynuowany jak zwykle, biorąc pod uwagę, że Moskwa jest obecnie "w stanie de facto otwartego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi".

Traktat New START między Stanami Zjednoczonymi a Rosją wszedł w życie w 2011 roku. Umowa ograniczała liczbę głowic jądrowych, które mogły posiadać oba państwa. Każda ze stron była też upoważniona do przeprowadzenia do 18 inspekcji rocznie w celu kontrolowania realizacji ograniczeń.