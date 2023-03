Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 392 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie na szczyt G7, który odbędzie się w maju w Hiroszimie.

Doniesienia brytyjskiego resortu obrony w tym temacie relacjonuje think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii ocenia, że tysiące skazańców zostało pozyskanych przez Grupę Wagnera jesienią 2022 roku, co oznacza, że obecnie dobiega końca sześciomiesięczna służba w szeregach najemników, na którą skazańcy umawiali się z Grupą Wagnera (sześć miesięcy służby na Ukrainie miało być warunkiem ułaskawienia).

"Brytyjskie Ministerstwo Obrony przewiduje, że eksodus skazańców pogłębi braki osobowe Grupy Wagnera, ponieważ Kreml miał zablokować jej możliwość rekrutacji dodatkowych więźniów" - czytamy w analizie ISW.

"Kreml potwierdził wcześniej, że 27 stycznia prezydent Rosji, Władimir Putin, podjął decyzję o ułaskawieniu skazańców biorących udział w rosyjskich działaniach bojowych na Ukrainie" - zauważa amerykański think tank.

ISW ocenia w związku z tym komunikatem Kremla, że Putin podjął decyzję o zdystansowaniu się od Jewgienija Prigożyna po zdobyciu w styczniu przez najemników, kosztem dużych strat, Sołedaru, niewielkiej górniczej miejscowości w obwodzie donieckim.

Jest mało prawdopodobne, że Prigożyn chciał zmusić skazańców do pozostania w szeregach Grupy Wagnera po wypełnieniu przez nich kontraktów

"Kreml prawdopodobnie celowo podjął decyzję o publikacji wydaniu prewencyjnych ułaskawień dla skazańców, którzy biorą udział w rosyjskich działaniach bojowych na Ukrainie, aby zachęcić więcej skazańców walczących w szeregach najemników do odejścia ze służby po wypełnieniu kontraktów co doprowadzi do dalszej erozji sił Wagnera" - czytamy w analizie think tanku.

ISW ocenia, że jest mało prawdopodobne, że Prigożyn chciał zmusić skazańców do pozostania w szeregach Grupy Wagnera po wypełnieniu przez nich kontraktów, ponieważ wcześniej wielokrotnie krytykował resort obrony Rosji za to, że ten nie dba o dobrostan żołnierzy.



Grupa Wagnera, prywatna organizacja wojskowa stworzona przez Prigożyna, bierze aktywny udział w walkach na Ukrainie. Obecnie jej najemnicy są trzonem sił walczących o Bachmut. Grupa Wagnera ma ponosić w tych walkach bardzo wysokie straty.