24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.

Parlamentarzyści w 349-osobowym Riksdagen zagłosowali przytłaczającą większością głosów - 269 za i 37 przeciw - za przystąpieniem Szwecji do NATO. 43 posłów było nieobecnych.

Członkostwo w NATO "jest najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa Szwecji" - powiedział minister spraw zagranicznych Tobias Billström podczas prawie siedmiogodzinnej debaty.

Nazwał to "historycznym wydarzeniem" i "jedną z najważniejszych decyzji w zakresie polityki bezpieczeństwa w historii naszego kraju".

Szwecja i sąsiednia Finlandia złożyły wniosek o przystąpienie do NATO w maju 2022 roku, porzucając dotychczasową politykę w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Proces został wstrzymany przez Turcję, która wraz z Węgrami musi jeszcze ratyfikować członkostwo. Władze w Ankarze podkreślają, że obecnie problemem jest wniosek Szwecji. W ocenie Turcji w Szwecji ukrywają się osoby, które uważają za członków grup terrorystycznych.

Prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan, powiedział w zeszłym tygodniu, że jego rząd będzie dążył do ratyfikacji wniosku Finlandii, torując temu państwu drogę do przystąpienia do sojuszu przed Szwecją. Erdogan zapowiedział, że Szwecja musi jeszcze rozwiązać tureckie obawy, które opóźniały działania w sprawie wspólnego wniosku.